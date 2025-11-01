BurzaDEX+
Více informací o YB

Informace o ceně YB

Co je to YB

Bílá kniha pro YB

Oficiální webové stránky YB

Tokenomika pro YB

Předpověď cen YB

Historie YB

Průvodce nákupem (YB)

Převodník YB na fiat měnu

YB Spot

YB USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo yieldbasis

Kurz yieldbasis(YB)

Aktuální cena 1 YB na USD

-2.86%1D
USD
Graf aktuální ceny yieldbasis (YB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:54 (UTC+8)

Informace o ceně yieldbasis (YB) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+1.14%

-2.86%

+10.47%

+10.47%

Cena yieldbasis (YB) v reálném čase je $ 0.5557. Za posledních 24 hodin se YB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.5224 do maxima $ 0.5861, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YB v historii je $ 0.9394352030918264, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.35919482061601.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YB se za poslední hodinu změnila o +1.14%, za 24 hodin o -2.86% a za posledních 7 dní o +10.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu yieldbasis (YB)

No.504

8.79%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace yieldbasis je $ 48.86M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.18M. Objem v oběhu YB je 87.92M, přičemž celková zásoba je 700000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 555.70M.

Historie cen v USD pro yieldbasis (YB)

Sledujte změny cen yieldbasis pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.016364-2.86%
30 dní$ +0.1557+38.92%
60 dní$ +0.1557+38.92%
90 dní$ +0.1557+38.92%
Změna ceny yieldbasis dnes

Dnes zaznamenal YB změnu o $ -0.016364 (-2.86%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny yieldbasis za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.1557 (+38.92%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny yieldbasis za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u YB ke změně o $ +0.1557 (+38.92%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny yieldbasis za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.1557 (+38.92%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům yieldbasis (YB)?

Podívejte se na stránku Historie cen yieldbasis.

Co je yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich yieldbasis investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu YBa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o yieldbasis na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na yieldbasis a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny yieldbasis (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít yieldbasis (YB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva yieldbasis (YB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro yieldbasis.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny yieldbasis!

Tokenomika pro yieldbasis (YB)

Pochopení tokenomiky yieldbasis (YB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YB hned teď!

Jak nakupovat yieldbasis (YB)

Snažíte se zjistit, jak koupit yieldbasis? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit yieldbasis podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

YB na místní měny

Zdroj yieldbasis

Pokud chcete se podrobněji seznámit s yieldbasis, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka yieldbasis
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně yieldbasis

Jakou hodnotu má dnes yieldbasis (YB)?
Aktuální cena YB v USD je 0.5557 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YB v USD?
Aktuální cena YB v USD je $ 0.5557. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace yieldbasis?
Tržní kapitalizace YB je $ 48.86M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YB v oběhu?
Objem YB v oběhu je 87.92M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YB?
YB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.9394352030918264 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YB?
YB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.35919482061601 USD.
Jaký je objem obchodování YB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YB je $ 1.18M USD.
Dosáhne YB letos vyšší ceny?
YB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:54 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod YB na USD

Částka

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5557 USD

Obchodujte YB

YB/USDT
$0.5558
$0.5558$0.5558
-2.76%

