Tokenomika pro Anoma (XAN)
Anoma (XAN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Anoma (XAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o Anoma (XAN)
Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.
Tokenomika Anoma (XAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Anoma (XAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XAN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXAN!
Jak nakupovat XAN
Chtěli byste si přidat Anoma (XAN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XAN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Anoma (XAN)
Analýza historie cen XAN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny XAN
Chcete vědět, kam může XAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
Koupit Anoma (XAN)
Částka
1 XAN = 0.02769 USD
Obchodujte Anoma (XAN)
NEJŽHAVĚJŠÍ
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
NEJVĚTŠÍ objem
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nově přidané
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Nejvíce stoupající tokeny
Nejziskovější krypto za 24 h, které by měl každý obchodník sledovat