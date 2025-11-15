Tokenomika pro Anoma (XAN)

Tokenomika pro Anoma (XAN)

Zjistěte klíčové informace o Anoma (XAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:18:40 (UTC+8)
Anoma (XAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Anoma (XAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 69.23M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.50B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 276.90M
Historické maximum:
$ 0.2834
Historické minimum:
$ 0.02529599016007131
Aktuální cena:
$ 0.02769
Informace o Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Oficiální webové stránky:
https://anoma.net/
Bílá kniha:
https://github.com/anoma/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7

Tokenomika Anoma (XAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Anoma (XAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXAN!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

