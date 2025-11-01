BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Anoma je 0.03437 USD. Sledujte aktualizace cen XAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XAN.

Více informací o XAN

Informace o ceně XAN

Co je to XAN

Bílá kniha pro XAN

Oficiální webové stránky XAN

Tokenomika pro XAN

Předpověď cen XAN

Historie XAN

Průvodce nákupem (XAN)

Převodník XAN na fiat měnu

XAN Spot

XAN USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Anoma

Kurz Anoma(XAN)

Aktuální cena 1 XAN na USD

$0.03437
$0.03437
+3.33%1D
USD
Graf aktuální ceny Anoma (XAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:24 (UTC+8)

Informace o ceně Anoma (XAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03172
$ 0.03172
Nejnižší za 24 h
$ 0.03497
$ 0.03497
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03172
$ 0.03172

$ 0.03497
$ 0.03497

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131

+0.82%

+3.33%

-26.04%

-26.04%

Cena Anoma (XAN) v reálném čase je $ 0.03437. Za posledních 24 hodin se XAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03172 do maxima $ 0.03497, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XAN v historii je $ 0.2551582195617884, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02529599016007131.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XAN se za poslední hodinu změnila o +0.82%, za 24 hodin o +3.33% a za posledních 7 dní o -26.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Anoma (XAN)

No.347

$ 85.93M
$ 85.93M

$ 455.84K
$ 455.84K

$ 343.70M
$ 343.70M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Anoma je $ 85.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 455.84K. Objem v oběhu XAN je 2.50B, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 343.70M.

Historie cen v USD pro Anoma (XAN)

Sledujte změny cen Anoma pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0011076+3.33%
30 dní$ -0.07663-69.04%
60 dní$ -0.01563-31.26%
90 dní$ -0.01563-31.26%
Změna ceny Anoma dnes

Dnes zaznamenal XAN změnu o $ +0.0011076 (+3.33%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Anoma za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.07663 (-69.04%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Anoma za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XAN ke změně o $ -0.01563 (-31.26%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Anoma za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01563 (-31.26%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Anoma (XAN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Anoma.

Co je Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Anoma investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XANa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Anoma na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Anoma a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Anoma (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Anoma (XAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Anoma (XAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Anoma.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Anoma!

Tokenomika pro Anoma (XAN)

Pochopení tokenomiky Anoma (XAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XAN hned teď!

Jak nakupovat Anoma (XAN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Anoma? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Anoma podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XAN na místní měny

1 Anoma(XAN) na VND
904.44655
1 Anoma(XAN) na AUD
A$0.0522424
1 Anoma(XAN) na GBP
0.0261212
1 Anoma(XAN) na EUR
0.0295582
1 Anoma(XAN) na USD
$0.03437
1 Anoma(XAN) na MYR
RM0.1440103
1 Anoma(XAN) na TRY
1.4445711
1 Anoma(XAN) na JPY
¥5.25861
1 Anoma(XAN) na ARS
ARS$49.4529308
1 Anoma(XAN) na RUB
2.7630043
1 Anoma(XAN) na INR
3.0534308
1 Anoma(XAN) na IDR
Rp572.8331042
1 Anoma(XAN) na PHP
2.0171753
1 Anoma(XAN) na EGP
￡E.1.6171085
1 Anoma(XAN) na BRL
R$0.1845669
1 Anoma(XAN) na CAD
C$0.048118
1 Anoma(XAN) na BDT
4.2041384
1 Anoma(XAN) na NGN
49.7392329
1 Anoma(XAN) na COP
$132.1921755
1 Anoma(XAN) na ZAR
R.0.5963195
1 Anoma(XAN) na UAH
1.4418215
1 Anoma(XAN) na TZS
T.Sh.84.6550285
1 Anoma(XAN) na VES
Bs7.59577
1 Anoma(XAN) na CLP
$32.37654
1 Anoma(XAN) na PKR
Rs9.6541893
1 Anoma(XAN) na KZT
18.2140378
1 Anoma(XAN) na THB
฿1.1074014
1 Anoma(XAN) na TWD
NT$1.0582523
1 Anoma(XAN) na AED
د.إ0.1261379
1 Anoma(XAN) na CHF
Fr0.027496
1 Anoma(XAN) na HKD
HK$0.2670549
1 Anoma(XAN) na AMD
֏13.153399
1 Anoma(XAN) na MAD
.د.م0.3179225
1 Anoma(XAN) na MXN
$0.6379072
1 Anoma(XAN) na SAR
ريال0.1288875
1 Anoma(XAN) na ETB
Br5.3005414
1 Anoma(XAN) na KES
KSh4.4402603
1 Anoma(XAN) na JOD
د.أ0.02436833
1 Anoma(XAN) na PLN
0.1264816
1 Anoma(XAN) na RON
лв0.1515717
1 Anoma(XAN) na SEK
kr0.3258276
1 Anoma(XAN) na BGN
лв0.0580853
1 Anoma(XAN) na HUF
Ft11.5644739
1 Anoma(XAN) na CZK
0.7248633
1 Anoma(XAN) na KWD
د.ك0.01051722
1 Anoma(XAN) na ILS
0.1117025
1 Anoma(XAN) na BOB
Bs0.2374967
1 Anoma(XAN) na AZN
0.058429
1 Anoma(XAN) na TJS
SM0.3165477
1 Anoma(XAN) na GEL
0.0931427
1 Anoma(XAN) na AOA
Kz31.5031983
1 Anoma(XAN) na BHD
.د.ب0.01292312
1 Anoma(XAN) na BMD
$0.03437
1 Anoma(XAN) na DKK
kr0.2223739
1 Anoma(XAN) na HNL
L0.9046184
1 Anoma(XAN) na MUR
1.5720838
1 Anoma(XAN) na NAD
$0.5939136
1 Anoma(XAN) na NOK
kr0.3478244
1 Anoma(XAN) na NZD
$0.0598038
1 Anoma(XAN) na PAB
B/.0.03437
1 Anoma(XAN) na PGK
K0.1446977
1 Anoma(XAN) na QAR
ر.ق0.1251068
1 Anoma(XAN) na RSD
дин.3.4913046
1 Anoma(XAN) na UZS
soʻm414.0962903
1 Anoma(XAN) na ALL
L2.8805497
1 Anoma(XAN) na ANG
ƒ0.0615223
1 Anoma(XAN) na AWG
ƒ0.0615223
1 Anoma(XAN) na BBD
$0.06874
1 Anoma(XAN) na BAM
KM0.0577416
1 Anoma(XAN) na BIF
Fr101.66646
1 Anoma(XAN) na BND
$0.044681
1 Anoma(XAN) na BSD
$0.03437
1 Anoma(XAN) na JMD
$5.5218842
1 Anoma(XAN) na KHR
138.0319822
1 Anoma(XAN) na KMF
Fr14.64162
1 Anoma(XAN) na LAK
747.1738981
1 Anoma(XAN) na LKR
රු10.4752886
1 Anoma(XAN) na MDL
L0.580853
1 Anoma(XAN) na MGA
Ar154.819665
1 Anoma(XAN) na MOP
P0.2753037
1 Anoma(XAN) na MVR
0.525861
1 Anoma(XAN) na MWK
MK59.6701007
1 Anoma(XAN) na MZN
MT2.196243
1 Anoma(XAN) na NPR
रु4.8798526
1 Anoma(XAN) na PYG
243.75204
1 Anoma(XAN) na RWF
Fr49.93961
1 Anoma(XAN) na SBD
$0.2828651
1 Anoma(XAN) na SCR
0.4694942
1 Anoma(XAN) na SRD
$1.323245
1 Anoma(XAN) na SVC
$0.3007375
1 Anoma(XAN) na SZL
L0.5963195
1 Anoma(XAN) na TMT
m0.120295
1 Anoma(XAN) na TND
د.ت0.10094469
1 Anoma(XAN) na TTD
$0.2326849
1 Anoma(XAN) na UGX
Sh119.74508
1 Anoma(XAN) na XAF
Fr19.41905
1 Anoma(XAN) na XCD
$0.092799
1 Anoma(XAN) na XOF
Fr19.41905
1 Anoma(XAN) na XPF
Fr3.50574
1 Anoma(XAN) na BWP
P0.4619328
1 Anoma(XAN) na BZD
$0.0690837
1 Anoma(XAN) na CVE
$3.2819913
1 Anoma(XAN) na DJF
Fr6.08349
1 Anoma(XAN) na DOP
$2.2027733
1 Anoma(XAN) na DZD
د.ج4.4674126
1 Anoma(XAN) na FJD
$0.0776762
1 Anoma(XAN) na GNF
Fr298.84715
1 Anoma(XAN) na GTQ
Q0.2636179
1 Anoma(XAN) na GYD
$7.1977654
1 Anoma(XAN) na ISK
kr4.29625

Zdroj Anoma

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Anoma, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Anoma
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Anoma

Jakou hodnotu má dnes Anoma (XAN)?
Aktuální cena XAN v USD je 0.03437 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XAN v USD?
Aktuální cena XAN v USD je $ 0.03437. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Anoma?
Tržní kapitalizace XAN je $ 85.93M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XAN v oběhu?
Objem XAN v oběhu je 2.50B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XAN?
XAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.2551582195617884 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XAN?
XAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02529599016007131 USD.
Jaký je objem obchodování XAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XAN je $ 455.84K USD.
Dosáhne XAN letos vyšší ceny?
XAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:16:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Anoma (XAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod XAN na USD

Částka

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.03437 USD

Obchodujte XAN

XAN/USDC
$0.03439
$0.03439
+3.30%
XAN/USDT
$0.03437
$0.03437
+3.33%

$110,125.86

$3,863.55

$0.02574

$186.01

$1.0004

$3,863.55

$110,125.86

$186.01

$2.5057

$1,087.71

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000455

$0.00000109

$0.0040

$0.0031442

$0.20761

