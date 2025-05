XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

JménoXAI

PoziceNo.326

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.91%

Objem v oběhu1,467,041,296.0479808

Max. objem2,500,000,000

Celkový objem1,931,057,845.088497

Poměr v oběhu0.5868%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.5967215506622041,2024-03-11

Nejnižší cena0.03866533668546428,2025-04-09

Veřejný blockchainARB

