Tokenomika pro Falcon Finance (USDF)

Zjistěte klíčové informace o Falcon Finance (USDF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:17:43 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (USDF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Falcon Finance (USDF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.00B
Celkový objem:
$ 2.01B
Objem v oběhu:
$ 2.01B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.00B
Historické maximum:
$ 3.4875
Historické minimum:
$ 0.909369011278203
Aktuální cena:
$ 0.9981
Informace o Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Oficiální webové stránky:
https://falcon.finance/
Bílá kniha:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Tokenomika Falcon Finance (USDF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Falcon Finance (USDF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDF!

Jak nakupovat USDF

Chtěli byste si přidat Falcon Finance (USDF) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu USDF, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Falcon Finance (USDF)

Analýza historie cen USDF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny USDF

Chcete vědět, kam může USDF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USDF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

