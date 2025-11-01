BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Falcon Finance je 0.9999 USD. Sledujte aktualizace cen USDF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDF.

Více informací o USDF

Informace o ceně USDF

Co je to USDF

Bílá kniha pro USDF

Oficiální webové stránky USDF

Tokenomika pro USDF

Předpověď cen USDF

Historie USDF

Průvodce nákupem (USDF)

Převodník USDF na fiat měnu

USDF Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Falcon Finance

Kurz Falcon Finance(USDF)

Aktuální cena 1 USDF na USD

$0.9999
+0.47%1D
USD
Graf aktuální ceny Falcon Finance (USDF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:35 (UTC+8)

Informace o ceně Falcon Finance (USDF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.9951
Nejnižší za 24 h
$ 1.0038
Nejvyšší za 24 h

$ 0.9951
$ 1.0038
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
+0.42%

+0.47%

+0.06%

+0.06%

Cena Falcon Finance (USDF) v reálném čase je $ 0.9999. Za posledních 24 hodin se USDF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.9951 do maxima $ 1.0038, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDF v historii je $ 1.0243014891348232, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.909369011278203.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDF se za poslední hodinu změnila o +0.42%, za 24 hodin o +0.47% a za posledních 7 dní o +0.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.02B
$ 21.35K
$ 2.02B
2.02B
2,016,696,943.6392517
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Falcon Finance je $ 2.02B, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 21.35K. Objem v oběhu USDF je 2.02B, přičemž celková zásoba je 2016696943.6392517. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.02B.

Historie cen v USD pro Falcon Finance (USDF)

Sledujte změny cen Falcon Finance pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.004678+0.47%
30 dní$ +0.0185+1.88%
60 dní$ +0.0064+0.64%
90 dní$ +0.016+1.62%
Změna ceny Falcon Finance dnes

Dnes zaznamenal USDF změnu o $ +0.004678 (+0.47%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Falcon Finance za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0185 (+1.88%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Falcon Finance za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u USDF ke změně o $ +0.0064 (+0.64%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Falcon Finance za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.016 (+1.62%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Falcon Finance (USDF)?

Podívejte se na stránku Historie cen Falcon Finance.

Co je Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Falcon Finance investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu USDFa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Falcon Finance na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Falcon Finance a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Falcon Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Falcon Finance (USDF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Falcon Finance (USDF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Falcon Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Falcon Finance!

Tokenomika pro Falcon Finance (USDF)

Pochopení tokenomiky Falcon Finance (USDF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDF hned teď!

Jak nakupovat Falcon Finance (USDF)

Snažíte se zjistit, jak koupit Falcon Finance? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Falcon Finance podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

USDF na místní měny

1 Falcon Finance(USDF) na VND
26,312.3685
1 Falcon Finance(USDF) na AUD
A$1.519848
1 Falcon Finance(USDF) na GBP
0.759924
1 Falcon Finance(USDF) na EUR
0.859914
1 Falcon Finance(USDF) na USD
$0.9999
1 Falcon Finance(USDF) na MYR
RM4.189581
1 Falcon Finance(USDF) na TRY
42.025797
1 Falcon Finance(USDF) na JPY
¥152.9847
1 Falcon Finance(USDF) na ARS
ARS$1,438.696116
1 Falcon Finance(USDF) na RUB
80.381961
1 Falcon Finance(USDF) na INR
88.831116
1 Falcon Finance(USDF) na IDR
Rp16,664.993334
1 Falcon Finance(USDF) na PHP
58.684131
1 Falcon Finance(USDF) na EGP
￡E.47.045295
1 Falcon Finance(USDF) na BRL
R$5.369463
1 Falcon Finance(USDF) na CAD
C$1.39986
1 Falcon Finance(USDF) na BDT
122.307768
1 Falcon Finance(USDF) na NGN
1,447.025283
1 Falcon Finance(USDF) na COP
$3,845.765385
1 Falcon Finance(USDF) na ZAR
R.17.348265
1 Falcon Finance(USDF) na UAH
41.945805
1 Falcon Finance(USDF) na TZS
T.Sh.2,462.803695
1 Falcon Finance(USDF) na VES
Bs220.9779
1 Falcon Finance(USDF) na CLP
$941.9058
1 Falcon Finance(USDF) na PKR
Rs280.861911
1 Falcon Finance(USDF) na KZT
529.887006
1 Falcon Finance(USDF) na THB
฿32.216778
1 Falcon Finance(USDF) na TWD
NT$30.786921
1 Falcon Finance(USDF) na AED
د.إ3.669633
1 Falcon Finance(USDF) na CHF
Fr0.79992
1 Falcon Finance(USDF) na HKD
HK$7.769223
1 Falcon Finance(USDF) na AMD
֏382.66173
1 Falcon Finance(USDF) na MAD
.د.م9.249075
1 Falcon Finance(USDF) na MXN
$18.558144
1 Falcon Finance(USDF) na SAR
ريال3.749625
1 Falcon Finance(USDF) na ETB
Br154.204578
1 Falcon Finance(USDF) na KES
KSh129.177081
1 Falcon Finance(USDF) na JOD
د.أ0.7089291
1 Falcon Finance(USDF) na PLN
3.679632
1 Falcon Finance(USDF) na RON
лв4.409559
1 Falcon Finance(USDF) na SEK
kr9.479052
1 Falcon Finance(USDF) na BGN
лв1.689831
1 Falcon Finance(USDF) na HUF
Ft336.436353
1 Falcon Finance(USDF) na CZK
21.087891
1 Falcon Finance(USDF) na KWD
د.ك0.3059694
1 Falcon Finance(USDF) na ILS
3.249675
1 Falcon Finance(USDF) na BOB
Bs6.909309
1 Falcon Finance(USDF) na AZN
1.69983
1 Falcon Finance(USDF) na TJS
SM9.209079
1 Falcon Finance(USDF) na GEL
2.709729
1 Falcon Finance(USDF) na AOA
Kz916.498341
1 Falcon Finance(USDF) na BHD
.د.ب0.3759624
1 Falcon Finance(USDF) na BMD
$0.9999
1 Falcon Finance(USDF) na DKK
kr6.469353
1 Falcon Finance(USDF) na HNL
L26.317368
1 Falcon Finance(USDF) na MUR
45.735426
1 Falcon Finance(USDF) na NAD
$17.278272
1 Falcon Finance(USDF) na NOK
kr10.118988
1 Falcon Finance(USDF) na NZD
$1.739826
1 Falcon Finance(USDF) na PAB
B/.0.9999
1 Falcon Finance(USDF) na PGK
K4.209579
1 Falcon Finance(USDF) na QAR
ر.ق3.639636
1 Falcon Finance(USDF) na RSD
дин.101.569842
1 Falcon Finance(USDF) na UZS
soʻm12,046.985181
1 Falcon Finance(USDF) na ALL
L83.801619
1 Falcon Finance(USDF) na ANG
ƒ1.789821
1 Falcon Finance(USDF) na AWG
ƒ1.789821
1 Falcon Finance(USDF) na BBD
$1.9998
1 Falcon Finance(USDF) na BAM
KM1.679832
1 Falcon Finance(USDF) na BIF
Fr2,957.7042
1 Falcon Finance(USDF) na BND
$1.29987
1 Falcon Finance(USDF) na BSD
$0.9999
1 Falcon Finance(USDF) na JMD
$160.643934
1 Falcon Finance(USDF) na KHR
4,015.658394
1 Falcon Finance(USDF) na KMF
Fr425.9574
1 Falcon Finance(USDF) na LAK
21,736.956087
1 Falcon Finance(USDF) na LKR
රු304.749522
1 Falcon Finance(USDF) na MDL
L16.89831
1 Falcon Finance(USDF) na MGA
Ar4,504.04955
1 Falcon Finance(USDF) na MOP
P8.009199
1 Falcon Finance(USDF) na MVR
15.29847
1 Falcon Finance(USDF) na MWK
MK1,735.936389
1 Falcon Finance(USDF) na MZN
MT63.89361
1 Falcon Finance(USDF) na NPR
रु141.965802
1 Falcon Finance(USDF) na PYG
7,091.2908
1 Falcon Finance(USDF) na RWF
Fr1,452.8547
1 Falcon Finance(USDF) na SBD
$8.229177
1 Falcon Finance(USDF) na SCR
13.658634
1 Falcon Finance(USDF) na SRD
$38.49615
1 Falcon Finance(USDF) na SVC
$8.749125
1 Falcon Finance(USDF) na SZL
L17.348265
1 Falcon Finance(USDF) na TMT
m3.49965
1 Falcon Finance(USDF) na TND
د.ت2.9367063
1 Falcon Finance(USDF) na TTD
$6.769323
1 Falcon Finance(USDF) na UGX
Sh3,483.6516
1 Falcon Finance(USDF) na XAF
Fr564.9435
1 Falcon Finance(USDF) na XCD
$2.69973
1 Falcon Finance(USDF) na XOF
Fr564.9435
1 Falcon Finance(USDF) na XPF
Fr101.9898
1 Falcon Finance(USDF) na BWP
P13.438656
1 Falcon Finance(USDF) na BZD
$2.009799
1 Falcon Finance(USDF) na CVE
$95.480451
1 Falcon Finance(USDF) na DJF
Fr176.9823
1 Falcon Finance(USDF) na DOP
$64.083591
1 Falcon Finance(USDF) na DZD
د.ج129.967002
1 Falcon Finance(USDF) na FJD
$2.259774
1 Falcon Finance(USDF) na GNF
Fr8,694.1305
1 Falcon Finance(USDF) na GTQ
Q7.669233
1 Falcon Finance(USDF) na GYD
$209.399058
1 Falcon Finance(USDF) na ISK
kr124.9875

Zdroj Falcon Finance

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Falcon Finance, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Falcon Finance
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Falcon Finance

Jakou hodnotu má dnes Falcon Finance (USDF)?
Aktuální cena USDF v USD je 0.9999 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDF v USD?
Aktuální cena USDF v USD je $ 0.9999. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Falcon Finance?
Tržní kapitalizace USDF je $ 2.02B USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDF v oběhu?
Objem USDF v oběhu je 2.02B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDF?
USDF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.0243014891348232 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDF?
USDF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.909369011278203 USD.
Jaký je objem obchodování USDF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDF je $ 21.35K USD.
Dosáhne USDF letos vyšší ceny?
USDF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Falcon Finance (USDF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

