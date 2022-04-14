Tokenomika pro TROLL (TROLLSOL)

Zjistěte klíčové informace o TROLL (TROLLSOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TROLL (TROLLSOL)

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

Oficiální webové stránky:
https://trololol.io
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2

TROLL (TROLLSOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TROLL (TROLLSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 158.03M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 998.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 158.19M
Historické maximum:
$ 0.26
Historické minimum:
$ 0.007595970290105848
Aktuální cena:
$ 0.158191
Tokenomika TROLL (TROLLSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TROLL (TROLLSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TROLLSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TROLLSOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TROLLSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTROLLSOL!

Prohlášení

