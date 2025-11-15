Tokenomika pro Trading Payment (TPTU)

Zjistěte klíčové informace o Trading Payment (TPTU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:16:07 (UTC+8)
Trading Payment (TPTU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trading Payment (TPTU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 425.76K
$ 425.76K$ 425.76K
Historické maximum:
$ 1.271
$ 1.271$ 1.271
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.07096
$ 0.07096$ 0.07096

Informace o Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://tpt-token.com/
Block Explorer:
https://smartexplorer.com/blockchain/tokens/sKQQonRhhj2AuVshFHBjs9GUY91ZYjZs6g

Tokenomika Trading Payment (TPTU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Trading Payment (TPTU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TPTU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TPTU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TPTU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTPTU!

Jak nakupovat TPTU

Chtěli byste si přidat Trading Payment (TPTU) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TPTU, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Trading Payment (TPTU)

Analýza historie cen TPTU pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TPTU

Chcete vědět, kam může TPTU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TPTU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


