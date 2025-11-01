BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Trading Payment je 0.09 USD. Sledujte aktualizace cen TPTU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TPTU.Dnešní aktuální cena Trading Payment je 0.09 USD. Sledujte aktualizace cen TPTU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TPTU.

Více informací o TPTU

Informace o ceně TPTU

Co je to TPTU

Oficiální webové stránky TPTU

Tokenomika pro TPTU

Předpověď cen TPTU

Historie TPTU

Průvodce nákupem (TPTU)

Převodník TPTU na fiat měnu

TPTU Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Trading Payment

Kurz Trading Payment(TPTU)

Aktuální cena 1 TPTU na USD

$0.09
$0.09$0.09
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Trading Payment (TPTU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:03 (UTC+8)

Informace o ceně Trading Payment (TPTU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
Nejnižší za 24 h
$ 0.092
$ 0.092$ 0.092
Nejvyšší za 24 h

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.092
$ 0.092$ 0.092

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-10.00%

-10.00%

Cena Trading Payment (TPTU) v reálném čase je $ 0.09. Za posledních 24 hodin se TPTU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09 do maxima $ 0.092, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TPTU v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TPTU se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -10.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K

$ 540.00K
$ 540.00K$ 540.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Aktuální tržní kapitalizace Trading Payment je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.45K. Objem v oběhu TPTU je --, přičemž celková zásoba je 6000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 540.00K.

Historie cen v USD pro Trading Payment (TPTU)

Sledujte změny cen Trading Payment pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -1.103-92.46%
60 dní$ -1.054-92.14%
90 dní$ -1.01-91.82%
Změna ceny Trading Payment dnes

Dnes zaznamenal TPTU změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Trading Payment za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -1.103 (-92.46%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Trading Payment za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TPTU ke změně o $ -1.054 (-92.14%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Trading Payment za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -1.01 (-91.82%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Trading Payment (TPTU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Trading Payment.

Co je Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Trading Payment investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TPTUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Trading Payment na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Trading Payment a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Trading Payment (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trading Payment (TPTU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trading Payment (TPTU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trading Payment.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trading Payment!

Tokenomika pro Trading Payment (TPTU)

Pochopení tokenomiky Trading Payment (TPTU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TPTU hned teď!

Jak nakupovat Trading Payment (TPTU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Trading Payment? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Trading Payment podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TPTU na místní měny

1 Trading Payment(TPTU) na VND
2,368.35
1 Trading Payment(TPTU) na AUD
A$0.1368
1 Trading Payment(TPTU) na GBP
0.0684
1 Trading Payment(TPTU) na EUR
0.0774
1 Trading Payment(TPTU) na USD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) na MYR
RM0.3771
1 Trading Payment(TPTU) na TRY
3.7827
1 Trading Payment(TPTU) na JPY
¥13.77
1 Trading Payment(TPTU) na ARS
ARS$129.4956
1 Trading Payment(TPTU) na RUB
7.2351
1 Trading Payment(TPTU) na INR
7.9956
1 Trading Payment(TPTU) na IDR
Rp1,499.9994
1 Trading Payment(TPTU) na PHP
5.2821
1 Trading Payment(TPTU) na EGP
￡E.4.2345
1 Trading Payment(TPTU) na BRL
R$0.4833
1 Trading Payment(TPTU) na CAD
C$0.126
1 Trading Payment(TPTU) na BDT
11.0088
1 Trading Payment(TPTU) na NGN
130.2453
1 Trading Payment(TPTU) na COP
$346.1535
1 Trading Payment(TPTU) na ZAR
R.1.5615
1 Trading Payment(TPTU) na UAH
3.7755
1 Trading Payment(TPTU) na TZS
T.Sh.221.6745
1 Trading Payment(TPTU) na VES
Bs19.89
1 Trading Payment(TPTU) na CLP
$84.78
1 Trading Payment(TPTU) na PKR
Rs25.2801
1 Trading Payment(TPTU) na KZT
47.6946
1 Trading Payment(TPTU) na THB
฿2.8998
1 Trading Payment(TPTU) na TWD
NT$2.7711
1 Trading Payment(TPTU) na AED
د.إ0.3303
1 Trading Payment(TPTU) na CHF
Fr0.072
1 Trading Payment(TPTU) na HKD
HK$0.6993
1 Trading Payment(TPTU) na AMD
֏34.443
1 Trading Payment(TPTU) na MAD
.د.م0.8325
1 Trading Payment(TPTU) na MXN
$1.6704
1 Trading Payment(TPTU) na SAR
ريال0.3375
1 Trading Payment(TPTU) na ETB
Br13.8798
1 Trading Payment(TPTU) na KES
KSh11.6271
1 Trading Payment(TPTU) na JOD
د.أ0.06381
1 Trading Payment(TPTU) na PLN
0.3312
1 Trading Payment(TPTU) na RON
лв0.3969
1 Trading Payment(TPTU) na SEK
kr0.8532
1 Trading Payment(TPTU) na BGN
лв0.1521
1 Trading Payment(TPTU) na HUF
Ft30.2823
1 Trading Payment(TPTU) na CZK
1.8981
1 Trading Payment(TPTU) na KWD
د.ك0.02754
1 Trading Payment(TPTU) na ILS
0.2925
1 Trading Payment(TPTU) na BOB
Bs0.6219
1 Trading Payment(TPTU) na AZN
0.153
1 Trading Payment(TPTU) na TJS
SM0.8289
1 Trading Payment(TPTU) na GEL
0.2439
1 Trading Payment(TPTU) na AOA
Kz82.4931
1 Trading Payment(TPTU) na BHD
.د.ب0.03384
1 Trading Payment(TPTU) na BMD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) na DKK
kr0.5823
1 Trading Payment(TPTU) na HNL
L2.3688
1 Trading Payment(TPTU) na MUR
4.1166
1 Trading Payment(TPTU) na NAD
$1.5552
1 Trading Payment(TPTU) na NOK
kr0.9108
1 Trading Payment(TPTU) na NZD
$0.1566
1 Trading Payment(TPTU) na PAB
B/.0.09
1 Trading Payment(TPTU) na PGK
K0.3789
1 Trading Payment(TPTU) na QAR
ر.ق0.3276
1 Trading Payment(TPTU) na RSD
дин.9.1422
1 Trading Payment(TPTU) na UZS
soʻm1,084.3371
1 Trading Payment(TPTU) na ALL
L7.5429
1 Trading Payment(TPTU) na ANG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) na AWG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) na BBD
$0.18
1 Trading Payment(TPTU) na BAM
KM0.1512
1 Trading Payment(TPTU) na BIF
Fr266.22
1 Trading Payment(TPTU) na BND
$0.117
1 Trading Payment(TPTU) na BSD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) na JMD
$14.4594
1 Trading Payment(TPTU) na KHR
361.4454
1 Trading Payment(TPTU) na KMF
Fr38.34
1 Trading Payment(TPTU) na LAK
1,956.5217
1 Trading Payment(TPTU) na LKR
රු27.4302
1 Trading Payment(TPTU) na MDL
L1.521
1 Trading Payment(TPTU) na MGA
Ar405.405
1 Trading Payment(TPTU) na MOP
P0.7209
1 Trading Payment(TPTU) na MVR
1.377
1 Trading Payment(TPTU) na MWK
MK156.2499
1 Trading Payment(TPTU) na MZN
MT5.751
1 Trading Payment(TPTU) na NPR
रु12.7782
1 Trading Payment(TPTU) na PYG
638.28
1 Trading Payment(TPTU) na RWF
Fr130.77
1 Trading Payment(TPTU) na SBD
$0.7407
1 Trading Payment(TPTU) na SCR
1.2294
1 Trading Payment(TPTU) na SRD
$3.465
1 Trading Payment(TPTU) na SVC
$0.7875
1 Trading Payment(TPTU) na SZL
L1.5615
1 Trading Payment(TPTU) na TMT
m0.315
1 Trading Payment(TPTU) na TND
د.ت0.26433
1 Trading Payment(TPTU) na TTD
$0.6093
1 Trading Payment(TPTU) na UGX
Sh313.56
1 Trading Payment(TPTU) na XAF
Fr50.85
1 Trading Payment(TPTU) na XCD
$0.243
1 Trading Payment(TPTU) na XOF
Fr50.85
1 Trading Payment(TPTU) na XPF
Fr9.18
1 Trading Payment(TPTU) na BWP
P1.2096
1 Trading Payment(TPTU) na BZD
$0.1809
1 Trading Payment(TPTU) na CVE
$8.5941
1 Trading Payment(TPTU) na DJF
Fr15.93
1 Trading Payment(TPTU) na DOP
$5.7681
1 Trading Payment(TPTU) na DZD
د.ج11.6982
1 Trading Payment(TPTU) na FJD
$0.2034
1 Trading Payment(TPTU) na GNF
Fr782.55
1 Trading Payment(TPTU) na GTQ
Q0.6903
1 Trading Payment(TPTU) na GYD
$18.8478
1 Trading Payment(TPTU) na ISK
kr11.25

Zdroj Trading Payment

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Trading Payment, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Trading Payment
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trading Payment

Jakou hodnotu má dnes Trading Payment (TPTU)?
Aktuální cena TPTU v USD je 0.09 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TPTU v USD?
Aktuální cena TPTU v USD je $ 0.09. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trading Payment?
Tržní kapitalizace TPTU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TPTU v oběhu?
Objem TPTU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TPTU?
TPTU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TPTU?
TPTU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TPTU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TPTU je $ 6.45K USD.
Dosáhne TPTU letos vyšší ceny?
TPTU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTPTU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Trading Payment (TPTU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TPTU na USD

Částka

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.09 USD

Obchodujte TPTU

TPTU/USDT
$0.09
$0.09$0.09
0.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.52
$110,117.52$110,117.52

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.93
$3,863.93$3,863.93

+0.07%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02501
$0.02501$0.02501

-22.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.93
$3,863.93$3,863.93

+0.07%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.52
$110,117.52$110,117.52

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5065
$2.5065$2.5065

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.68
$1,087.68$1,087.68

+0.30%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000448
$0.000448$0.000448

+124.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20751
$0.20751$0.20751

+49.08%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.847
$18.847$18.847

+46.50%