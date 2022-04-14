Tokenomika pro Token Metrics AI (TMAI)

Zjistěte klíčové informace o Token Metrics AI (TMAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Oficiální webové stránky:
https://www.tokenmetrics.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01

Token Metrics AI (TMAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Token Metrics AI (TMAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M
Historické maximum:
$ 0.016583
$ 0.016583$ 0.016583
Historické minimum:
$ 0.00052642785789373
$ 0.00052642785789373$ 0.00052642785789373
Aktuální cena:
$ 0.0005826
$ 0.0005826$ 0.0005826

Tokenomika Token Metrics AI (TMAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Token Metrics AI (TMAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TMAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TMAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TMAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTMAI!

Jak nakupovat TMAI

Chtěli byste si přidat Token Metrics AI (TMAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TMAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Token Metrics AI (TMAI)

Analýza historie cen TMAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TMAI

Chcete vědět, kam může TMAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TMAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.