Tokenomika pro Arbit (ARBT)

Zjistěte klíčové informace o Arbit (ARBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:58:09 (UTC+8)
USD

Arbit (ARBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arbit (ARBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.30K
$ 31.30K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.30K
$ 31.30K
Historické maximum:
$ 0.065
$ 0.065
Historické minimum:
--
--
Aktuální cena:
$ 0.000313
$ 0.000313

Informace o Arbit (ARBT)

Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.

Oficiální webové stránky:
https://www.arbit.finance/launchApp
Bílá kniha:
https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Tokenomika Arbit (ARBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Arbit (ARBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARBT!

Jak nakupovat ARBT

Chtěli byste si přidat Arbit (ARBT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ARBT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Arbit (ARBT)

Analýza historie cen ARBT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ARBT

Chcete vědět, kam může ARBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

