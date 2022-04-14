Tokenomika pro LUNC (LUNC)
Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
LUNC (LUNC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LUNC (LUNC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika LUNC (LUNC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LUNC (LUNC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LUNC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LUNC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LUNC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLUNC!
Historie cen pro LUNC (LUNC)
Analýza historie cen LUNC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny LUNC
Chcete vědět, kam může LUNC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LUNC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
