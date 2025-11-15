Tokenomika pro STBL (STBL)

Zjistěte klíčové informace o STBL (STBL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:15:30 (UTC+8)
USD

STBL (STBL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro STBL (STBL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 37.68M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 500.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 753.60M
Historické maximum:
$ 0.61124
Historické minimum:
$ 0.05027366108223707
Aktuální cena:
$ 0.07536
Informace o STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Oficiální webové stránky:
www.stbl.com
Bílá kniha:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

Tokenomika STBL (STBL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro STBL (STBL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STBL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STBL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STBL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTBL!

Historie cen pro STBL (STBL)

Analýza historie cen STBL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny STBL

Chcete vědět, kam může STBL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STBL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

