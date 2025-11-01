BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena STBL je 0.09429 USD. Sledujte aktualizace cen STBL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STBL.Dnešní aktuální cena STBL je 0.09429 USD. Sledujte aktualizace cen STBL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STBL.

Více informací o STBL

Informace o ceně STBL

Co je to STBL

Bílá kniha pro STBL

Oficiální webové stránky STBL

Tokenomika pro STBL

Předpověď cen STBL

Historie STBL

Průvodce nákupem (STBL)

Převodník STBL na fiat měnu

STBL Spot

STBL USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo STBL

Kurz STBL(STBL)

Aktuální cena 1 STBL na USD

$0.09425
$0.09425$0.09425
-3.49%1D
USD
Graf aktuální ceny STBL (STBL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:27 (UTC+8)

Informace o ceně STBL (STBL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.09237
$ 0.09237$ 0.09237
Nejnižší za 24 h
$ 0.1025
$ 0.1025$ 0.1025
Nejvyšší za 24 h

$ 0.09237
$ 0.09237$ 0.09237

$ 0.1025
$ 0.1025$ 0.1025

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

+0.20%

-3.49%

-18.71%

-18.71%

Cena STBL (STBL) v reálném čase je $ 0.09429. Za posledních 24 hodin se STBL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09237 do maxima $ 0.1025, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STBL v historii je $ 0.6107798696411226, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05027366108223707.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STBL se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o -3.49% a za posledních 7 dní o -18.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu STBL (STBL)

No.520

$ 47.15M
$ 47.15M$ 47.15M

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 942.90M
$ 942.90M$ 942.90M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace STBL je $ 47.15M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.20M. Objem v oběhu STBL je 500.00M, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 942.90M.

Historie cen v USD pro STBL (STBL)

Sledujte změny cen STBL pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0034083-3.49%
30 dní$ -0.24103-71.89%
60 dní$ +0.08929+1,785.80%
90 dní$ +0.08929+1,785.80%
Změna ceny STBL dnes

Dnes zaznamenal STBL změnu o $ -0.0034083 (-3.49%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny STBL za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.24103 (-71.89%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny STBL za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u STBL ke změně o $ +0.08929 (+1,785.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny STBL za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.08929 (+1,785.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům STBL (STBL)?

Podívejte se na stránku Historie cen STBL.

Co je STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich STBL investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu STBLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o STBL na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na STBL a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny STBL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít STBL (STBL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva STBL (STBL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro STBL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny STBL!

Tokenomika pro STBL (STBL)

Pochopení tokenomiky STBL (STBL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STBL hned teď!

Jak nakupovat STBL (STBL)

Snažíte se zjistit, jak koupit STBL? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit STBL podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

STBL na místní měny

1 STBL(STBL) na VND
2,481.24135
1 STBL(STBL) na AUD
A$0.1433208
1 STBL(STBL) na GBP
0.0716604
1 STBL(STBL) na EUR
0.0810894
1 STBL(STBL) na USD
$0.09429
1 STBL(STBL) na MYR
RM0.3950751
1 STBL(STBL) na TRY
3.9630087
1 STBL(STBL) na JPY
¥14.42637
1 STBL(STBL) na ARS
ARS$135.6682236
1 STBL(STBL) na RUB
7.5799731
1 STBL(STBL) na INR
8.3767236
1 STBL(STBL) na IDR
Rp1,571.4993714
1 STBL(STBL) na PHP
5.5338801
1 STBL(STBL) na EGP
￡E.4.4363445
1 STBL(STBL) na BRL
R$0.5063373
1 STBL(STBL) na CAD
C$0.132006
1 STBL(STBL) na BDT
11.5335528
1 STBL(STBL) na NGN
136.4536593
1 STBL(STBL) na COP
$362.6534835
1 STBL(STBL) na ZAR
R.1.6359315
1 STBL(STBL) na UAH
3.9554655
1 STBL(STBL) na TZS
T.Sh.232.2409845
1 STBL(STBL) na VES
Bs20.83809
1 STBL(STBL) na CLP
$88.82118
1 STBL(STBL) na PKR
Rs26.4851181
1 STBL(STBL) na KZT
49.9680426
1 STBL(STBL) na THB
฿3.0380238
1 STBL(STBL) na TWD
NT$2.9031891
1 STBL(STBL) na AED
د.إ0.3460443
1 STBL(STBL) na CHF
Fr0.075432
1 STBL(STBL) na HKD
HK$0.7326333
1 STBL(STBL) na AMD
֏36.084783
1 STBL(STBL) na MAD
.د.م0.8721825
1 STBL(STBL) na MXN
$1.7500224
1 STBL(STBL) na SAR
ريال0.3535875
1 STBL(STBL) na ETB
Br14.5414038
1 STBL(STBL) na KES
KSh12.1813251
1 STBL(STBL) na JOD
د.أ0.06685161
1 STBL(STBL) na PLN
0.3469872
1 STBL(STBL) na RON
лв0.4158189
1 STBL(STBL) na SEK
kr0.8938692
1 STBL(STBL) na BGN
лв0.1593501
1 STBL(STBL) na HUF
Ft31.7257563
1 STBL(STBL) na CZK
1.9885761
1 STBL(STBL) na KWD
د.ك0.02885274
1 STBL(STBL) na ILS
0.3064425
1 STBL(STBL) na BOB
Bs0.6515439
1 STBL(STBL) na AZN
0.160293
1 STBL(STBL) na TJS
SM0.8684109
1 STBL(STBL) na GEL
0.2555259
1 STBL(STBL) na AOA
Kz86.4252711
1 STBL(STBL) na BHD
.د.ب0.03545304
1 STBL(STBL) na BMD
$0.09429
1 STBL(STBL) na DKK
kr0.6100563
1 STBL(STBL) na HNL
L2.4817128
1 STBL(STBL) na MUR
4.3128246
1 STBL(STBL) na NAD
$1.6293312
1 STBL(STBL) na NOK
kr0.9542148
1 STBL(STBL) na NZD
$0.1640646
1 STBL(STBL) na PAB
B/.0.09429
1 STBL(STBL) na PGK
K0.3969609
1 STBL(STBL) na QAR
ر.ق0.3432156
1 STBL(STBL) na RSD
дин.9.5779782
1 STBL(STBL) na UZS
soʻm1,136.0238351
1 STBL(STBL) na ALL
L7.9024449
1 STBL(STBL) na ANG
ƒ0.1687791
1 STBL(STBL) na AWG
ƒ0.1687791
1 STBL(STBL) na BBD
$0.18858
1 STBL(STBL) na BAM
KM0.1584072
1 STBL(STBL) na BIF
Fr278.90982
1 STBL(STBL) na BND
$0.122577
1 STBL(STBL) na BSD
$0.09429
1 STBL(STBL) na JMD
$15.1486314
1 STBL(STBL) na KHR
378.6742974
1 STBL(STBL) na KMF
Fr40.16754
1 STBL(STBL) na LAK
2,049.7825677
1 STBL(STBL) na LKR
රු28.7377062
1 STBL(STBL) na MDL
L1.593501
1 STBL(STBL) na MGA
Ar424.729305
1 STBL(STBL) na MOP
P0.7552629
1 STBL(STBL) na MVR
1.442637
1 STBL(STBL) na MWK
MK163.6978119
1 STBL(STBL) na MZN
MT6.025131
1 STBL(STBL) na NPR
रु13.3872942
1 STBL(STBL) na PYG
668.70468
1 STBL(STBL) na RWF
Fr137.00337
1 STBL(STBL) na SBD
$0.7760067
1 STBL(STBL) na SCR
1.2880014
1 STBL(STBL) na SRD
$3.630165
1 STBL(STBL) na SVC
$0.8250375
1 STBL(STBL) na SZL
L1.6359315
1 STBL(STBL) na TMT
m0.330015
1 STBL(STBL) na TND
د.ت0.27692973
1 STBL(STBL) na TTD
$0.6383433
1 STBL(STBL) na UGX
Sh328.50636
1 STBL(STBL) na XAF
Fr53.27385
1 STBL(STBL) na XCD
$0.254583
1 STBL(STBL) na XOF
Fr53.27385
1 STBL(STBL) na XPF
Fr9.61758
1 STBL(STBL) na BWP
P1.2672576
1 STBL(STBL) na BZD
$0.1895229
1 STBL(STBL) na CVE
$9.0037521
1 STBL(STBL) na DJF
Fr16.68933
1 STBL(STBL) na DOP
$6.0430461
1 STBL(STBL) na DZD
د.ج12.2558142
1 STBL(STBL) na FJD
$0.2130954
1 STBL(STBL) na GNF
Fr819.85155
1 STBL(STBL) na GTQ
Q0.7232043
1 STBL(STBL) na GYD
$19.7462118
1 STBL(STBL) na ISK
kr11.78625

Zdroj STBL

Pokud chcete se podrobněji seznámit s STBL, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka STBL
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně STBL

Jakou hodnotu má dnes STBL (STBL)?
Aktuální cena STBL v USD je 0.09429 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STBL v USD?
Aktuální cena STBL v USD je $ 0.09429. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace STBL?
Tržní kapitalizace STBL je $ 47.15M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STBL v oběhu?
Objem STBL v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STBL?
STBL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.6107798696411226 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STBL?
STBL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05027366108223707 USD.
Jaký je objem obchodování STBL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STBL je $ 1.20M USD.
Dosáhne STBL letos vyšší ceny?
STBL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTBL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se STBL (STBL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod STBL na USD

Částka

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.09429 USD

Obchodujte STBL

STBL/USDT
$0.09425
$0.09425$0.09425
-3.56%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,106.56
$110,106.56$110,106.56

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.93
$3,863.93$3,863.93

+0.07%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02530
$0.02530$0.02530

-21.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-1.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.93
$3,863.93$3,863.93

+0.07%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,106.56
$110,106.56$110,106.56

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5065
$2.5065$2.5065

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.32
$1,087.32$1,087.32

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000441
$0.000441$0.000441

+120.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20924
$0.20924$0.20924

+50.32%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.823
$18.823$18.823

+46.32%