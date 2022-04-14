Tokenomika pro ULTIMA (ULTIMA)
Informace o ULTIMA (ULTIMA)
ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.
ULTIMA (ULTIMA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ULTIMA (ULTIMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu ULTIMA (ULTIMA)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ULTIMA. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Ultima (ULTIMA) is a deflationary cryptocurrency with a capped supply, designed to power a broad ecosystem of financial products, including wallets, a debit card, a crowdfunding platform, and a marketplace. The tokenomics are structured to incentivize participation, ensure long-term sustainability, and provide utility across various applications.
Issuance Mechanism
- Consensus & Minting: Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period.
- Deflationary Model: The total supply is strictly capped at 100,000 ULTIMA tokens. Issuance is subject to scheduled halving events and token burns, reducing the number of new tokens entering circulation over time. Daily distribution is projected to decline to one token by 2028.
Allocation Mechanism
- Minting/Farming: Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period.
- Reward Distribution: Minting rewards are split as follows:
- 60%: Available Balance (immediately usable for transactions or purchases)
- 40%: Upgrade Balance (reserved for reinvestment within the ecosystem)
Usage and Incentive Mechanism
ULTIMA tokens serve as the backbone of a diverse ecosystem, providing utility and incentives across multiple platforms:
|Application Area
|Description
|Payments
|Instant cross-border payments and everyday transactions via the Ultima Card and wallets
|Crowdfunding
|Participation in charity and startup crowdfunding platforms
|Marketplace
|Buying and selling goods and services in the Ultima Store
|Exchange
|Trading on the ULTIMEX exchange and other supported platforms
|Freezing Games
|Incentives for token freezing, such as vouchers and rewards
|Travel Club
|Discounts and offers on travel bookings
|Community Incentives
|Earning from price appreciation and ecosystem growth
Locking Mechanism
- Token Freezing: Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency.
- Minting Period: The standard operating term for minting is one year, during which tokens remain locked and generate rewards.
Unlocking Time
- Reward Unlocking: Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract.
- Token Unlocking: At the end of the minting period, the originally frozen tokens are unlocked and become available for use, transfer, or re-freezing for additional minting cycles.
Summary Table
|Feature
|Details
|Total Supply
|100,000 ULTIMA (capped)
|Issuance Mechanism
|Minting via smart contracts (Ultima Farm), DPoS consensus, halving, and token burns
|Allocation
|Minting rewards (60% available, 40% upgrade), distributed via farming
|Usage
|Payments, crowdfunding, marketplace, exchange, travel, community incentives
|Locking Mechanism
|Tokens frozen in Ultima Farm for 1-year minting periods
|Unlocking Time
|Rewards unlocked monthly; principal unlocked after minting period
Additional Notes
- Security: Users retain exclusive control of their private keys and wallets.
- Ecosystem Growth: The roadmap includes further expansion into DeFi, NFT marketplaces, and additional financial products.
Ultima’s tokenomics are designed to balance scarcity, utility, and incentives, supporting a sustainable and growing ecosystem for global users.
Tokenomika ULTIMA (ULTIMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ULTIMA (ULTIMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ULTIMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ULTIMA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ULTIMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuULTIMA!
Jak nakupovat ULTIMA
Chtěli byste si přidat ULTIMA (ULTIMA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ULTIMA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro ULTIMA (ULTIMA)
Analýza historie cen ULTIMA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ULTIMA
Chcete vědět, kam může ULTIMA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ULTIMA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit ULTIMA (ULTIMA)
Částka
1 ULTIMA = 3,914.46 USD