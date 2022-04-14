Tokenomika pro SubQuery Network (SQT)

Zjistěte klíčové informace o SubQuery Network (SQT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

Oficiální webové stránky:
https://www.subquery.network
Bílá kniha:
https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85

SubQuery Network (SQT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SubQuery Network (SQT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.011456
$ 0.011456$ 0.011456
Historické minimum:
$ 0.000918661861014403
$ 0.000918661861014403$ 0.000918661861014403
Aktuální cena:
$ 0.0009808
$ 0.0009808$ 0.0009808

Tokenomika SubQuery Network (SQT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SubQuery Network (SQT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SQT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SQT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SQT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSQT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.