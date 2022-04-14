Tokenomika pro AI Avatar (SGT)

Zjistěte klíčové informace o AI Avatar (SGT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AI Avatar (SGT)

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

Oficiální webové stránky:
https://suzuverse.com/story/#
Bílá kniha:
https://suzuverse.com/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2

AI Avatar (SGT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI Avatar (SGT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 963.07K
$ 963.07K
Celkový objem:
$ 250.00M
$ 250.00M
Objem v oběhu:
$ 10.05M
$ 10.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.95M
$ 23.95M
Historické maximum:
$ 5.61
$ 5.61
Historické minimum:
$ 0.046719244351448454
$ 0.046719244351448454
Aktuální cena:
$ 0.0958
$ 0.0958

Tokenomika AI Avatar (SGT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AI Avatar (SGT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SGT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SGT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SGT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSGT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.