SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

JménoSGT

PoziceNo.1872

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)4.53%

Objem v oběhu10,052,927

Max. objem250,000,000

Celkový objem250,000,000

Poměr v oběhu0.0402%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.821033656850781,2024-04-25

Nejnižší cena0.13412168743057892,2025-05-21

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

