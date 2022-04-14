Tokenomika pro Script Network (SCPT)

Tokenomika pro Script Network (SCPT)

Zjistěte klíčové informace o Script Network (SCPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Oficiální webové stránky:
https://token.script.tv
Bílá kniha:
https://documentation.script.tv
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA

Script Network (SCPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Script Network (SCPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 310.79K
$ 310.79K$ 310.79K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 680.81M
$ 680.81M$ 680.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 456.50K
$ 456.50K$ 456.50K
Historické maximum:
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
Historické minimum:
$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402
Aktuální cena:
$ 0.0004565
$ 0.0004565$ 0.0004565

Tokenomika Script Network (SCPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Script Network (SCPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SCPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SCPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SCPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSCPT!

Jak nakupovat SCPT

Chtěli byste si přidat Script Network (SCPT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SCPT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Script Network (SCPT)

Analýza historie cen SCPT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SCPT

Chcete vědět, kam může SCPT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SCPT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.