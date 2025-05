SCPT

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

JménoSCPT

PoziceNo.2289

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu680,808,006.4350024

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.6808%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06028412649211071,2024-03-13

Nejnižší cena0.000031903065015402,2024-01-04

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.