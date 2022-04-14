Tokenomika pro Rezor (RZR)

Tokenomika pro Rezor (RZR)

Zjistěte klíčové informace o Rezor (RZR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Rezor (RZR)

Oficiální webové stránky:
https://www.rezor.org/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707

Rezor (RZR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rezor (RZR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 40.64B
$ 40.64B$ 40.64B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.24M
$ 32.24M$ 32.24M
Historické maximum:
$ 0.00037
$ 0.00037$ 0.00037
Historické minimum:
$ 0.000186600770527806
$ 0.000186600770527806$ 0.000186600770527806
Aktuální cena:
$ 0.0003224
$ 0.0003224$ 0.0003224

Tokenomika Rezor (RZR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rezor (RZR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RZR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RZR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RZR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRZR!

Jak nakupovat RZR

Chtěli byste si přidat Rezor (RZR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RZR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Rezor (RZR)

Analýza historie cen RZR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RZR

Chcete vědět, kam může RZR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RZR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.