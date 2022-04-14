Tokenomika pro Hyperlane (HYPER)

Tokenomika pro Hyperlane (HYPER)

Zjistěte klíčové informace o Hyperlane (HYPER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Oficiální webové stránky:
https://hyperlane.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5

Hyperlane (HYPER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyperlane (HYPER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 67.46M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 175.20M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 385.03M
Historické maximum:
$ 0.7
Historické minimum:
$ 0.08699760525884112
Aktuální cena:
$ 0.38503
Tokenomika Hyperlane (HYPER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hyperlane (HYPER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HYPER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HYPER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HYPER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHYPER!

Prohlášení

