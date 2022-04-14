Tokenomika pro Quant (QNT)

Tokenomika pro Quant (QNT)

Zjistěte klíčové informace o Quant (QNT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Oficiální webové stránky:
https://quant.network/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675

Quant (QNT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Quant (QNT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.42B
Celkový objem:
$ 14.88M
Objem v oběhu:
$ 12.07M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.75B
Historické maximum:
$ 227.445
Historické minimum:
$ 0.163629
Aktuální cena:
$ 117.61
Tokenomika Quant (QNT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Quant (QNT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QNT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QNT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QNT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQNT!

Jak nakupovat QNT

Chtěli byste si přidat Quant (QNT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu QNT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Quant (QNT)

Analýza historie cen QNT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny QNT

Chcete vědět, kam může QNT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QNT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.