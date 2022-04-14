Tokenomika pro pSTAKE Finance (PSTAKE)

Tokenomika pro pSTAKE Finance (PSTAKE)

Zjistěte klíčové informace o pSTAKE Finance (PSTAKE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Oficiální webové stránky:
https://pstake.finance
Bílá kniha:
https://docs.pstake.finance
Block Explorer:
https://www.mintscan.io/persistence

pSTAKE Finance (PSTAKE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro pSTAKE Finance (PSTAKE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.98M
$ 13.98M$ 13.98M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 439.65M
$ 439.65M$ 439.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.90M
$ 15.90M$ 15.90M
Historické maximum:
$ 2.0004
$ 2.0004$ 2.0004
Historické minimum:
$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736
Aktuální cena:
$ 0.031796
$ 0.031796$ 0.031796

Tokenomika pSTAKE Finance (PSTAKE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro pSTAKE Finance (PSTAKE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PSTAKE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PSTAKE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PSTAKE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPSTAKE!

Jak nakupovat PSTAKE

Chtěli byste si přidat pSTAKE Finance (PSTAKE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PSTAKE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro pSTAKE Finance (PSTAKE)

Analýza historie cen PSTAKE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PSTAKE

Chcete vědět, kam může PSTAKE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PSTAKE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.