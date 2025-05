PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

JménoPSTAKE

PoziceNo.738

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.29%

Objem v oběhu439,651,042

Max. objem500,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.8793%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.2477214231597014,2022-03-07

Nejnižší cena0.00862981543543736,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

