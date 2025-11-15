Tokenomika pro Nexsay (NEXSAY)

Tokenomika pro Nexsay (NEXSAY)

Zjistěte klíčové informace o Nexsay (NEXSAY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:26:37 (UTC+8)
USD

Nexsay (NEXSAY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nexsay (NEXSAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B
Objem v oběhu:
--
--
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.18K
$ 41.18K
Historické maximum:
$ 0.1448
$ 0.1448
Historické minimum:
--
--
Aktuální cena:
$ 0.0000004118
$ 0.0000004118

Informace o Nexsay (NEXSAY)

Nexsay is a next-generation Web3.0 AI chat platform that combines decentralized communication technology with advanced artificial intelligence.

Oficiální webové stránky:
https://nexsay.space/
Bílá kniha:
https://nexsay.space/whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5131b53345aebd3fA92e44119fA8bb0e9FE94010

Tokenomika Nexsay (NEXSAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nexsay (NEXSAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEXSAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEXSAY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEXSAY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEXSAY!

Jak nakupovat NEXSAY

Chtěli byste si přidat Nexsay (NEXSAY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NEXSAY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Nexsay (NEXSAY)

Analýza historie cen NEXSAY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NEXSAY

Chcete vědět, kam může NEXSAY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEXSAY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

