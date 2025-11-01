BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PlaysOut je 0.02528 USD. Sledujte aktualizace cen PLAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLAY.

Kurz PlaysOut(PLAY)

Aktuální cena 1 PLAY na USD

$0.02528
-0.11%1D
USD
Graf aktuální ceny PlaysOut (PLAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:09:28 (UTC+8)

Informace o ceně PlaysOut (PLAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02442
Nejnižší za 24 h
$ 0.02574
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02442
$ 0.02574
--
--
+2.51%

-0.11%

-10.49%

-10.49%

Cena PlaysOut (PLAY) v reálném čase je $ 0.02528. Za posledních 24 hodin se PLAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02442 do maxima $ 0.02574, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PLAY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PLAY se za poslední hodinu změnila o +2.51%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o -10.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PlaysOut (PLAY)

--
$ 97.61K
$ 126.40M
--
5,000,000,000
BASE

Aktuální tržní kapitalizace PlaysOut je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 97.61K. Objem v oběhu PLAY je --, přičemž celková zásoba je 5000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 126.40M.

Historie cen v USD pro PlaysOut (PLAY)

Sledujte změny cen PlaysOut pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000278-0.11%
30 dní$ -0.01634-39.26%
60 dní$ -0.01707-40.31%
90 dní$ -0.00578-18.61%
Změna ceny PlaysOut dnes

Dnes zaznamenal PLAY změnu o $ -0.0000278 (-0.11%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PlaysOut za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01634 (-39.26%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PlaysOut za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PLAY ke změně o $ -0.01707 (-40.31%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PlaysOut za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00578 (-18.61%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PlaysOut (PLAY)?

Podívejte se na stránku Historie cen PlaysOut.

Co je PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PlaysOut investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PLAYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PlaysOut na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PlaysOut a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PlaysOut (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PlaysOut (PLAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PlaysOut (PLAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PlaysOut.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PlaysOut!

Tokenomika pro PlaysOut (PLAY)

Pochopení tokenomiky PlaysOut (PLAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PLAY hned teď!

Jak nakupovat PlaysOut (PLAY)

Snažíte se zjistit, jak koupit PlaysOut? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PlaysOut podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PLAY na místní měny

1 PlaysOut(PLAY) na VND
665.2432
1 PlaysOut(PLAY) na AUD
A$0.0384256
1 PlaysOut(PLAY) na GBP
0.0192128
1 PlaysOut(PLAY) na EUR
0.0217408
1 PlaysOut(PLAY) na USD
$0.02528
1 PlaysOut(PLAY) na MYR
RM0.1059232
1 PlaysOut(PLAY) na TRY
1.0625184
1 PlaysOut(PLAY) na JPY
¥3.86784
1 PlaysOut(PLAY) na ARS
ARS$36.2697216
1 PlaysOut(PLAY) na RUB
2.0322592
1 PlaysOut(PLAY) na INR
2.2441056
1 PlaysOut(PLAY) na IDR
Rp421.3331648
1 PlaysOut(PLAY) na PHP
1.4836832
1 PlaysOut(PLAY) na EGP
￡E.1.1904352
1 PlaysOut(PLAY) na BRL
R$0.1357536
1 PlaysOut(PLAY) na CAD
C$0.035392
1 PlaysOut(PLAY) na BDT
3.0922496
1 PlaysOut(PLAY) na NGN
36.5316224
1 PlaysOut(PLAY) na COP
$97.230672
1 PlaysOut(PLAY) na ZAR
R.0.4391136
1 PlaysOut(PLAY) na UAH
1.060496
1 PlaysOut(PLAY) na TZS
T.Sh.61.9607744
1 PlaysOut(PLAY) na VES
Bs5.58688
1 PlaysOut(PLAY) na CLP
$23.81376
1 PlaysOut(PLAY) na PKR
Rs7.139072
1 PlaysOut(PLAY) na KZT
13.3473344
1 PlaysOut(PLAY) na THB
฿0.8145216
1 PlaysOut(PLAY) na TWD
NT$0.7783712
1 PlaysOut(PLAY) na AED
د.إ0.0927776
1 PlaysOut(PLAY) na CHF
Fr0.020224
1 PlaysOut(PLAY) na HKD
HK$0.1964256
1 PlaysOut(PLAY) na AMD
֏9.6412864
1 PlaysOut(PLAY) na MAD
.د.م0.2333344
1 PlaysOut(PLAY) na MXN
$0.4691968
1 PlaysOut(PLAY) na SAR
ريال0.0948
1 PlaysOut(PLAY) na ETB
Br3.8837664
1 PlaysOut(PLAY) na KES
KSh3.2570752
1 PlaysOut(PLAY) na JOD
د.أ0.01792352
1 PlaysOut(PLAY) na PLN
0.0930304
1 PlaysOut(PLAY) na RON
лв0.1114848
1 PlaysOut(PLAY) na SEK
kr0.2396544
1 PlaysOut(PLAY) na BGN
лв0.0424704
1 PlaysOut(PLAY) na HUF
Ft8.5059616
1 PlaysOut(PLAY) na CZK
0.5331552
1 PlaysOut(PLAY) na KWD
د.ك0.00773568
1 PlaysOut(PLAY) na ILS
0.08216
1 PlaysOut(PLAY) na BOB
Bs0.1746848
1 PlaysOut(PLAY) na AZN
0.042976
1 PlaysOut(PLAY) na TJS
SM0.2320704
1 PlaysOut(PLAY) na GEL
0.0685088
1 PlaysOut(PLAY) na AOA
Kz23.1713952
1 PlaysOut(PLAY) na BHD
.د.ب0.00948
1 PlaysOut(PLAY) na BMD
$0.02528
1 PlaysOut(PLAY) na DKK
kr0.1635616
1 PlaysOut(PLAY) na HNL
L0.6628416
1 PlaysOut(PLAY) na MUR
1.1563072
1 PlaysOut(PLAY) na NAD
$0.4370912
1 PlaysOut(PLAY) na NOK
kr0.2558336
1 PlaysOut(PLAY) na NZD
$0.0439872
1 PlaysOut(PLAY) na PAB
B/.0.02528
1 PlaysOut(PLAY) na PGK
K0.106176
1 PlaysOut(PLAY) na QAR
ر.ق0.0917664
1 PlaysOut(PLAY) na RSD
дин.2.5679424
1 PlaysOut(PLAY) na UZS
soʻm300.9523328
1 PlaysOut(PLAY) na ALL
L2.1106272
1 PlaysOut(PLAY) na ANG
ƒ0.0452512
1 PlaysOut(PLAY) na AWG
ƒ0.0452512
1 PlaysOut(PLAY) na BBD
$0.05056
1 PlaysOut(PLAY) na BAM
KM0.0424704
1 PlaysOut(PLAY) na BIF
Fr73.89344
1 PlaysOut(PLAY) na BND
$0.0326112
1 PlaysOut(PLAY) na BSD
$0.02528
1 PlaysOut(PLAY) na JMD
$4.046064
1 PlaysOut(PLAY) na KHR
101.12
1 PlaysOut(PLAY) na KMF
Fr10.76928
1 PlaysOut(PLAY) na LAK
549.5652064
1 PlaysOut(PLAY) na LKR
රු7.6745024
1 PlaysOut(PLAY) na MDL
L0.4290016
1 PlaysOut(PLAY) na MGA
Ar113.363104
1 PlaysOut(PLAY) na MOP
P0.2024928
1 PlaysOut(PLAY) na MVR
0.386784
1 PlaysOut(PLAY) na MWK
MK43.736928
1 PlaysOut(PLAY) na MZN
MT1.615392
1 PlaysOut(PLAY) na NPR
रु3.5756032
1 PlaysOut(PLAY) na PYG
179.28576
1 PlaysOut(PLAY) na RWF
Fr36.73184
1 PlaysOut(PLAY) na SBD
$0.2080544
1 PlaysOut(PLAY) na SCR
0.3453248
1 PlaysOut(PLAY) na SRD
$0.97328
1 PlaysOut(PLAY) na SVC
$0.2212
1 PlaysOut(PLAY) na SZL
L0.4370912
1 PlaysOut(PLAY) na TMT
m0.08848
1 PlaysOut(PLAY) na TND
د.ت0.07442432
1 PlaysOut(PLAY) na TTD
$0.1711456
1 PlaysOut(PLAY) na UGX
Sh87.77216
1 PlaysOut(PLAY) na XAF
Fr14.2832
1 PlaysOut(PLAY) na XCD
$0.068256
1 PlaysOut(PLAY) na XOF
Fr14.2832
1 PlaysOut(PLAY) na XPF
Fr2.57856
1 PlaysOut(PLAY) na BWP
P0.3384992
1 PlaysOut(PLAY) na BZD
$0.0508128
1 PlaysOut(PLAY) na CVE
$2.402864
1 PlaysOut(PLAY) na DJF
Fr4.47456
1 PlaysOut(PLAY) na DOP
$1.6194368
1 PlaysOut(PLAY) na DZD
د.ج3.2856416
1 PlaysOut(PLAY) na FJD
$0.0571328
1 PlaysOut(PLAY) na GNF
Fr217.9136
1 PlaysOut(PLAY) na GTQ
Q0.1931392
1 PlaysOut(PLAY) na GYD
$5.2941376
1 PlaysOut(PLAY) na ISK
kr3.13472

Zdroj PlaysOut

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PlaysOut, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka PlaysOut
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PlaysOut

Jakou hodnotu má dnes PlaysOut (PLAY)?
Aktuální cena PLAY v USD je 0.02528 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PLAY v USD?
Aktuální cena PLAY v USD je $ 0.02528. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PlaysOut?
Tržní kapitalizace PLAY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PLAY v oběhu?
Objem PLAY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PLAY?
PLAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PLAY?
PLAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování PLAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PLAY je $ 97.61K USD.
Dosáhne PLAY letos vyšší ceny?
PLAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPLAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PlaysOut (PLAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

