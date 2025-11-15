Tokenomika pro PHT Stablecoin (PHT)

Tokenomika pro PHT Stablecoin (PHT)

Zjistěte klíčové informace o PHT Stablecoin (PHT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:27:33 (UTC+8)
PHT Stablecoin (PHT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PHT Stablecoin (PHT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 287.85M
$ 287.85M$ 287.85M
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
Historické maximum:
$ 0.02246
$ 0.02246$ 0.02246
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.01687
$ 0.01687$ 0.01687

Informace o PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

Oficiální webové stránky:
www.apacx.io
Bílá kniha:
https://docs.apacx.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

Tokenomika PHT Stablecoin (PHT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PHT Stablecoin (PHT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHT!

