Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena PHT Stablecoin je 0.01698 USD. Sledujte aktualizace cen PHT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHT.

Více informací o PHT

Informace o ceně PHT

Co je to PHT

Bílá kniha pro PHT

Oficiální webové stránky PHT

Tokenomika pro PHT

Předpověď cen PHT

Historie PHT

Průvodce nákupem (PHT)

Převodník PHT na fiat měnu

PHT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PHT Stablecoin

Kurz PHT Stablecoin(PHT)

Aktuální cena 1 PHT na USD

$0.01698
$0.01698$0.01698
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny PHT Stablecoin (PHT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:08:51 (UTC+8)

Informace o ceně PHT Stablecoin (PHT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01696
$ 0.01696$ 0.01696
Nejnižší za 24 h
$ 0.01708
$ 0.01708$ 0.01708
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01696
$ 0.01696$ 0.01696

$ 0.01708
$ 0.01708$ 0.01708

--
----

--
----

-0.06%

0.00%

-0.59%

-0.59%

Cena PHT Stablecoin (PHT) v reálném čase je $ 0.01698. Za posledních 24 hodin se PHT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01696 do maxima $ 0.01708, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHT se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -0.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 4.90K
$ 4.90K$ 4.90K

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Aktuální tržní kapitalizace PHT Stablecoin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 4.90K. Objem v oběhu PHT je --, přičemž celková zásoba je 287850000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.89M.

Historie cen v USD pro PHT Stablecoin (PHT)

Sledujte změny cen PHT Stablecoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00028-1.63%
60 dní$ -0.00072-4.07%
90 dní$ -0.00002-0.12%
Změna ceny PHT Stablecoin dnes

Dnes zaznamenal PHT změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PHT Stablecoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00028 (-1.63%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PHT Stablecoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PHT ke změně o $ -0.00072 (-4.07%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PHT Stablecoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00002 (-0.12%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PHT Stablecoin (PHT)?

Podívejte se na stránku Historie cen PHT Stablecoin.

Co je PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PHT Stablecoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PHTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PHT Stablecoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PHT Stablecoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PHT Stablecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PHT Stablecoin (PHT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PHT Stablecoin (PHT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PHT Stablecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PHT Stablecoin!

Tokenomika pro PHT Stablecoin (PHT)

Pochopení tokenomiky PHT Stablecoin (PHT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHT hned teď!

Jak nakupovat PHT Stablecoin (PHT)

Snažíte se zjistit, jak koupit PHT Stablecoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PHT Stablecoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PHT na místní měny

Zdroj PHT Stablecoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PHT Stablecoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka PHT Stablecoin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PHT Stablecoin

Jakou hodnotu má dnes PHT Stablecoin (PHT)?
Aktuální cena PHT v USD je 0.01698 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHT v USD?
Aktuální cena PHT v USD je $ 0.01698. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PHT Stablecoin?
Tržní kapitalizace PHT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHT v oběhu?
Objem PHT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHT?
PHT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHT?
PHT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování PHT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHT je $ 4.90K USD.
Dosáhne PHT letos vyšší ceny?
PHT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:08:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PHT Stablecoin (PHT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PHT na USD

Částka

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01697 USD

Obchodujte PHT

PHT/USDT
$0.01698
$0.01698$0.01698
0.00%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

