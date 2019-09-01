Tokenomika pro Phala (PHA)

Zjistěte klíčové informace o Phala (PHA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

https://phala.network/
https://docs.phala.network/introduction/readme
https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Phala (PHA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Phala (PHA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 92.29M
$ 92.29M$ 92.29M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 806.46M
$ 806.46M$ 806.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 1.415366
$ 1.415366$ 1.415366
Historické minimum:
$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083$ 0.07072015218418083
Aktuální cena:
$ 0.11444
$ 0.11444$ 0.11444

Tokenomika Phala (PHA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Phala (PHA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHA!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.