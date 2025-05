PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

JménoPHA

PoziceNo.351

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3.46%

Objem v oběhu796,757,233.3158438

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2019-09-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.40939628,2021-05-15

Nejnižší cena0.07072015218418083,2022-10-13

Veřejný blockchainETH

PředstaveníPhala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.