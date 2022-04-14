Tokenomika pro Pendle (PENDLE)

Tokenomika pro Pendle (PENDLE)

Zjistěte klíčové informace o Pendle (PENDLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Oficiální webové stránky:
https://pendle.finance/
Bílá kniha:
https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Pendle (PENDLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pendle (PENDLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 961.50M
$ 961.50M$ 961.50M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 167.45M
$ 167.45M$ 167.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 7.5305
$ 7.5305$ 7.5305
Historické minimum:
$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986$ 0.033486880201439986
Aktuální cena:
$ 5.742
$ 5.742$ 5.742

Tokenomika Pendle (PENDLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pendle (PENDLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PENDLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PENDLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PENDLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPENDLE!

Jak nakupovat PENDLE

Chtěli byste si přidat Pendle (PENDLE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PENDLE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Pendle (PENDLE)

Analýza historie cen PENDLE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PENDLE

Chcete vědět, kam může PENDLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PENDLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.