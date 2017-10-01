Tokenomika pro Orchid (OXT)

Tokenomika pro Orchid (OXT)

Zjistěte klíčové informace o Orchid (OXT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Oficiální webové stránky:
https://www.orchid.com/
Bílá kniha:
https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb

Orchid (OXT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Orchid (OXT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.41M
$ 57.41M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 997.21M
$ 997.21M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 1.0366
$ 1.0366
Historické minimum:
$ 0.04663823669209175
$ 0.04663823669209175
Aktuální cena:
$ 0.05757
$ 0.05757

Tokenomika Orchid (OXT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Orchid (OXT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OXT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OXT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OXT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOXT!

Jak nakupovat OXT

Chtěli byste si přidat Orchid (OXT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OXT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Orchid (OXT)

Analýza historie cen OXT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OXT

Chcete vědět, kam může OXT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OXT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

