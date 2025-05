OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

JménoOXT

PoziceNo.505

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.56%

Objem v oběhu982,294,556.7979902

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2017-10-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.01620042,2021-04-05

Nejnižší cena0.04663823669209175,2023-06-15

Veřejný blockchainETH

PředstaveníThe Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.