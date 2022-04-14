Tokenomika pro Immortal Rising 2 (IMT)

Tokenomika pro Immortal Rising 2 (IMT)

Zjistěte klíčové informace o Immortal Rising 2 (IMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Oficiální webové stránky:
https://immortalrising2.com/
Bílá kniha:
https://docs.immortalrising2.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3

Immortal Rising 2 (IMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Immortal Rising 2 (IMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M
Historické maximum:
$ 0.0784
$ 0.0784$ 0.0784
Historické minimum:
$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858
Aktuální cena:
$ 0.00444
$ 0.00444$ 0.00444

Tokenomika Immortal Rising 2 (IMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Immortal Rising 2 (IMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIMT!

Jak nakupovat IMT

Chtěli byste si přidat Immortal Rising 2 (IMT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IMT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Immortal Rising 2 (IMT)

Analýza historie cen IMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IMT

Chcete vědět, kam může IMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.