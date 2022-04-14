Tokenomika pro ECOMI (OMI)

Zjistěte klíčové informace o ECOMI (OMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ECOMI (OMI)

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://ecomi.notion.site/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e

ECOMI (OMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ECOMI (OMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 53.45M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 279.56B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.0009205
Historické minimum:
$ 0.000175268662542023
Aktuální cena:
$ 0.0001912
Tokenomika ECOMI (OMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ECOMI (OMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOMI!

Jak nakupovat OMI

Chtěli byste si přidat ECOMI (OMI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OMI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ECOMI (OMI)

Analýza historie cen OMI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OMI

Chcete vědět, kam může OMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.