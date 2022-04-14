Tokenomika pro Openfabric AI (OFN)

Tokenomika pro Openfabric AI (OFN)

Zjistěte klíčové informace o Openfabric AI (OFN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Oficiální webové stránky:
https://openfabric.ai/
Bílá kniha:
https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97

Openfabric AI (OFN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Openfabric AI (OFN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 475.58K
$ 475.58K$ 475.58K
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 174.85M
$ 174.85M$ 174.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
Historické maximum:
$ 0.9178
$ 0.9178$ 0.9178
Historické minimum:
$ 0.000321660813185712
$ 0.000321660813185712$ 0.000321660813185712
Aktuální cena:
$ 0.00272
$ 0.00272$ 0.00272

Tokenomika Openfabric AI (OFN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Openfabric AI (OFN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OFN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OFN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OFN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOFN!

Jak nakupovat OFN

Chtěli byste si přidat Openfabric AI (OFN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OFN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Openfabric AI (OFN)

Analýza historie cen OFN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OFN

Chcete vědět, kam může OFN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OFN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.