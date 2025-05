OFN

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

JménoOFN

PoziceNo.1267

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.07%

Objem v oběhu174,845,067.54647228

Max. objem500,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.3496%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9082576116204563,2024-03-14

Nejnižší cena0.028931696762974607,2025-03-11

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníOpenfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.