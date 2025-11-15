Tokenomika pro NVIDIA xStock (NVDAX)

Tokenomika pro NVIDIA xStock (NVDAX)

Zjistěte klíčové informace o NVIDIA xStock (NVDAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:50:18 (UTC+8)
NVIDIA xStock (NVDAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NVIDIA xStock (NVDAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.86M
$ 20.86M
Celkový objem:
$ 109.05K
$ 109.05K
Objem v oběhu:
$ 109.05K
$ 109.05K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.86M
$ 20.86M
Historické maximum:
$ 212.22
$ 212.22
Historické minimum:
$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338
Aktuální cena:
$ 191.26
$ 191.26

Informace o NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Oficiální webové stránky:
https://assets.backed.fi/products/nvidia-xstock
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Xsc9qvGR1efVDFGLrVsmkzv3qi45LTBjeUKSPmx9qEh

Tokenomika NVIDIA xStock (NVDAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NVIDIA xStock (NVDAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NVDAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NVDAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NVDAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNVDAX!

Jak nakupovat NVDAX

Chtěli byste si přidat NVIDIA xStock (NVDAX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NVDAX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro NVIDIA xStock (NVDAX)

Analýza historie cen NVDAX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NVDAX

Chcete vědět, kam může NVDAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NVDAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

