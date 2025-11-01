BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NVIDIA xStock je 202.65 USD. Sledujte aktualizace cen NVDAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NVDAX.

Kurz NVIDIA xStock(NVDAX)

Aktuální cena 1 NVDAX na USD

$202.65
$202.65
-0.72%1D
Graf aktuální ceny NVIDIA xStock (NVDAX)
Informace o ceně NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 202.21
$ 202.21
Nejnižší za 24 h
$ 208.16
$ 208.16
Nejvyšší za 24 h

$ 202.21
$ 202.21

$ 208.16
$ 208.16

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338

-0.17%

-0.72%

+8.91%

+8.91%

Cena NVIDIA xStock (NVDAX) v reálném čase je $ 202.65. Za posledních 24 hodin se NVDAX obchodoval v rozmezí od minima $ 202.21 do maxima $ 208.16, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NVDAX v historii je $ 211.55444406079573, zatímco nejnižší cena v historii je $ 150.17117069595338.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NVDAX se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o -0.72% a za posledních 7 dní o +8.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NVIDIA xStock (NVDAX)

No.823

$ 20.99M
$ 20.99M

$ 62.36K
$ 62.36K

$ 20.99M
$ 20.99M

103.55K
103.55K

--
--

103,553.70543627
103,553.70543627

SOL

Aktuální tržní kapitalizace NVIDIA xStock je $ 20.99M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 62.36K. Objem v oběhu NVDAX je 103.55K, přičemž celková zásoba je 103553.70543627. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.99M.

Historie cen v USD pro NVIDIA xStock (NVDAX)

Sledujte změny cen NVIDIA xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.4697-0.72%
30 dní$ +14.58+7.75%
60 dní$ +28.95+16.66%
90 dní$ +29.75+17.20%
Změna ceny NVIDIA xStock dnes

Dnes zaznamenal NVDAX změnu o $ -1.4697 (-0.72%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny NVIDIA xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +14.58 (+7.75%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny NVIDIA xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NVDAX ke změně o $ +28.95 (+16.66%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny NVIDIA xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +29.75 (+17.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům NVIDIA xStock (NVDAX)?

Podívejte se na stránku Historie cen NVIDIA xStock.

Co je NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich NVIDIA xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NVDAXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o NVIDIA xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na NVIDIA xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny NVIDIA xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NVIDIA xStock (NVDAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NVIDIA xStock (NVDAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NVIDIA xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NVIDIA xStock!

Tokenomika pro NVIDIA xStock (NVDAX)

Pochopení tokenomiky NVIDIA xStock (NVDAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NVDAX hned teď!

Jak nakupovat NVIDIA xStock (NVDAX)

Snažíte se zjistit, jak koupit NVIDIA xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit NVIDIA xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NVDAX na místní měny

1 NVIDIA xStock(NVDAX) na VND
5,332,734.75
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na AUD
A$308.028
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na GBP
154.014
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na EUR
174.279
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na USD
$202.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MYR
RM849.1035
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TRY
8,517.3795
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na JPY
¥31,005.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ARS
ARS$291,580.926
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na RUB
16,291.0335
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na INR
18,003.426
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na IDR
Rp3,377,498.649
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na PHP
11,893.5285
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na EGP
￡E.9,534.6825
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BRL
R$1,088.2305
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na CAD
C$283.71
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BDT
24,788.148
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na NGN
293,269.0005
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na COP
$779,422.2975
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ZAR
R.3,515.9775
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na UAH
8,501.1675
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TZS
T.Sh.499,137.0825
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na VES
Bs44,785.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na CLP
$190,896.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na PKR
Rs56,922.3585
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na KZT
107,392.341
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na THB
฿6,529.383
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TWD
NT$6,239.5935
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na AED
د.إ743.7255
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na CHF
Fr162.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na HKD
HK$1,574.5905
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na AMD
֏77,554.155
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MAD
.د.م1,874.5125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MXN
$3,761.184
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SAR
ريال759.9375
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ETB
Br31,252.683
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na KES
KSh26,180.3535
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na JOD
د.أ143.67885
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na PLN
745.752
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na RON
лв893.6865
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SEK
kr1,921.122
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BGN
лв342.4785
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na HUF
Ft68,185.6455
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na CZK
4,273.8885
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na KWD
د.ك62.0109
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ILS
658.6125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BOB
Bs1,400.3115
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na AZN
344.505
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TJS
SM1,866.4065
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na GEL
549.1815
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na AOA
Kz185,746.9635
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BHD
.د.ب76.1964
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BMD
$202.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na DKK
kr1,311.1455
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na HNL
L5,333.748
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MUR
9,269.211
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na NAD
$3,501.792
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na NOK
kr2,050.818
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na NZD
$352.611
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na PAB
B/.202.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na PGK
K853.1565
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na QAR
ر.ق737.646
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na RSD
дин.20,585.187
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na UZS
soʻm2,441,565.7035
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ALL
L16,984.0965
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ANG
ƒ362.7435
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na AWG
ƒ362.7435
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BBD
$405.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BAM
KM340.452
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BIF
Fr599,438.7
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BND
$263.445
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BSD
$202.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na JMD
$32,557.749
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na KHR
813,854.559
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na KMF
Fr86,328.9
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na LAK
4,405,434.6945
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na LKR
රු61,763.667
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MDL
L3,424.785
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MGA
Ar912,836.925
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MOP
P1,623.2265
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MVR
3,100.545
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MWK
MK351,822.6915
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na MZN
MT12,949.335
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na NPR
रु28,772.247
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na PYG
1,437,193.8
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na RWF
Fr294,450.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SBD
$1,667.8095
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SCR
2,768.199
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SRD
$7,802.025
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SVC
$1,773.1875
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na SZL
L3,515.9775
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TMT
m709.275
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TND
د.ت595.18305
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na TTD
$1,371.9405
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na UGX
Sh706,032.6
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na XAF
Fr114,497.25
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na XCD
$547.155
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na XOF
Fr114,497.25
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na XPF
Fr20,670.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BWP
P2,723.616
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na BZD
$407.3265
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na CVE
$19,351.0485
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na DJF
Fr35,869.05
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na DOP
$12,987.8385
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na DZD
د.ج26,340.447
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na FJD
$457.989
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na GNF
Fr1,762,041.75
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na GTQ
Q1,554.3255
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na GYD
$42,438.963
1 NVIDIA xStock(NVDAX) na ISK
kr25,331.25

Zdroj NVIDIA xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s NVIDIA xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka NVIDIA xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NVIDIA xStock

Jakou hodnotu má dnes NVIDIA xStock (NVDAX)?
Aktuální cena NVDAX v USD je 202.65 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NVDAX v USD?
Aktuální cena NVDAX v USD je $ 202.65. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NVIDIA xStock?
Tržní kapitalizace NVDAX je $ 20.99M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NVDAX v oběhu?
Objem NVDAX v oběhu je 103.55K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NVDAX?
NVDAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 211.55444406079573 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NVDAX?
NVDAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 150.17117069595338 USD.
Jaký je objem obchodování NVDAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NVDAX je $ 62.36K USD.
Dosáhne NVDAX letos vyšší ceny?
NVDAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNVDAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se NVIDIA xStock (NVDAX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$202.65
$110,027.40

$3,856.98

$0.02498

$185.64

$1.0004

$3,856.98

$110,027.40

$185.64

$2.5029

$1,085.75

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000445

$0.0047

$0.20961

$18.394

$0.7287

