Tokenomika pro Yield Guild Games (YGG)

Zjistěte klíčové informace o Yield Guild Games (YGG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Oficiální webové stránky:
https://yieldguild.io/
Bílá kniha:
https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK

Yield Guild Games (YGG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yield Guild Games (YGG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 105.80M
$ 105.80M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 591.40M
$ 591.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 178.90M
$ 178.90M
Historické maximum:
$ 11.5
$ 11.5
Historické minimum:
$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695
Aktuální cena:
$ 0.1789
$ 0.1789

Tokenomika Yield Guild Games (YGG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yield Guild Games (YGG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YGG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YGG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YGG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYGG!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.