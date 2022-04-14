Tokenomika pro MongolNFT (MNFT)

Tokenomika pro MongolNFT (MNFT)

Zjistěte klíčové informace o MongolNFT (MNFT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MongolNFT (MNFT)

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Oficiální webové stránky:
https://mnftcoin.com/
Bílá kniha:
https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d

MongolNFT (MNFT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MongolNFT (MNFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.95M
Celkový objem:
$ 400.00B
Objem v oběhu:
$ 142.32B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.47M
Historické maximum:
$ 0.003539
Historické minimum:
$ 0.000002998725108824
Aktuální cena:
$ 0.000013684
Tokenomika MongolNFT (MNFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MongolNFT (MNFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MNFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MNFT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MNFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMNFT!

Jak nakupovat MNFT

Chtěli byste si přidat MongolNFT (MNFT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MNFT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro MongolNFT (MNFT)

Analýza historie cen MNFT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MNFT

Chcete vědět, kam může MNFT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MNFT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.