MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

JménoMNFT

PoziceNo.1947

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu142,323,745,596

Max. objem400,000,000,000

Celkový objem162,323,745,595.59134

Poměr v oběhu0.3558%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000290030640478054,2024-10-30

Nejnižší cena0.000002998725108824,2024-10-31

Veřejný blockchainETH

PředstaveníMNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.