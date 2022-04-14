Tokenomika pro MINE COIN (MIH)

Tokenomika pro MINE COIN (MIH)

Zjistěte klíčové informace o MINE COIN (MIH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Oficiální webové stránky:
https://mineholdings.io/
Bílá kniha:
https://mih.gitbook.io/mine-holdings
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF

MINE COIN (MIH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MINE COIN (MIH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 413.60M
$ 413.60M
Historické maximum:
$ 0.3663
$ 0.3663
Historické minimum:
$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195
Aktuální cena:
$ 0.2068
$ 0.2068

Tokenomika MINE COIN (MIH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MINE COIN (MIH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MIH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MIH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MIH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMIH!

Jak nakupovat MIH

Chtěli byste si přidat MINE COIN (MIH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MIH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro MINE COIN (MIH)

Analýza historie cen MIH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MIH

Chcete vědět, kam může MIH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MIH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

