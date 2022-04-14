Tokenomika pro Maverick Protocol (MAV)

Zjistěte klíčové informace o Maverick Protocol (MAV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Oficiální webové stránky:
https://www.mav.xyz/
Bílá kniha:
https://bit.ly/MavWhitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD

Maverick Protocol (MAV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Maverick Protocol (MAV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 41.41M
Celkový objem:
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 689.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 120.10M
Historické maximum:
$ 0.8194
Historické minimum:
$ 0.0375479861422633
Aktuální cena:
$ 0.06005
Tokenomika Maverick Protocol (MAV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Maverick Protocol (MAV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MAV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MAV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MAV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAV!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.