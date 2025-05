MAV

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

JménoMAV

PoziceNo.638

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,62

Objem v oběhu596.431.975,1811638

Max. objem2.000.000.000

Celkový objem2.000.000.000

Poměr v oběhu0.2982%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8216374158381008,2024-04-01

Nejnižší cena0.045067410704727535,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

