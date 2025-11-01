BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Everlyn AI je 0.1149 USD. Sledujte aktualizace cen LYN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LYN.

Logo Everlyn AI

Kurz Everlyn AI(LYN)

Aktuální cena 1 LYN na USD

$0.1149
$0.1149
-3.84%1D
USD
Graf aktuální ceny Everlyn AI (LYN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:56:30 (UTC+8)

Informace o ceně Everlyn AI (LYN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1079
$ 0.1079
Nejnižší za 24 h
$ 0.1324
$ 0.1324
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1079
$ 0.1079

$ 0.1324
$ 0.1324

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704

$ 0.09852911009767969
$ 0.09852911009767969

+0.17%

-3.84%

-26.68%

-26.68%

Cena Everlyn AI (LYN) v reálném čase je $ 0.1149. Za posledních 24 hodin se LYN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1079 do maxima $ 0.1324, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LYN v historii je $ 1.0104430541406704, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.09852911009767969.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LYN se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -3.84% a za posledních 7 dní o -26.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Everlyn AI (LYN)

No.678

$ 29.37M
$ 29.37M

$ 658.56K
$ 658.56K

$ 114.90M
$ 114.90M

255.64M
255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

25.56%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Everlyn AI je $ 29.37M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 658.56K. Objem v oběhu LYN je 255.64M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 114.90M.

Historie cen v USD pro Everlyn AI (LYN)

Sledujte změny cen Everlyn AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.004588-3.84%
30 dní$ +0.0149+14.90%
60 dní$ +0.0149+14.90%
90 dní$ +0.0149+14.90%
Změna ceny Everlyn AI dnes

Dnes zaznamenal LYN změnu o $ -0.004588 (-3.84%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Everlyn AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0149 (+14.90%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Everlyn AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LYN ke změně o $ +0.0149 (+14.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Everlyn AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0149 (+14.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Everlyn AI (LYN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Everlyn AI.

Co je Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Everlyn AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LYNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Everlyn AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Everlyn AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Everlyn AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Everlyn AI (LYN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Everlyn AI (LYN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Everlyn AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Everlyn AI!

Tokenomika pro Everlyn AI (LYN)

Pochopení tokenomiky Everlyn AI (LYN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LYN hned teď!

Jak nakupovat Everlyn AI (LYN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Everlyn AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Everlyn AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LYN na místní měny

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Everlyn AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Everlyn AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Everlyn AI

Jakou hodnotu má dnes Everlyn AI (LYN)?
Aktuální cena LYN v USD je 0.1149 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LYN v USD?
Aktuální cena LYN v USD je $ 0.1149. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Everlyn AI?
Tržní kapitalizace LYN je $ 29.37M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LYN v oběhu?
Objem LYN v oběhu je 255.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LYN?
LYN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.0104430541406704 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LYN?
LYN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.09852911009767969 USD.
Jaký je objem obchodování LYN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LYN je $ 658.56K USD.
Dosáhne LYN letos vyšší ceny?
LYN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLYN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:56:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Everlyn AI (LYN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.1149
$110,065.37

$3,862.35

$0.02404

$185.85

$1.0003

$3,862.35

$110,065.37

$185.85

$2.5066

$1,086.69

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000448

$0.0036510

$0.0042

$0.00000101

$19.829

