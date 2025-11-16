Tokenomika pro Lit Protocol (LITKEY)

Tokenomika pro Lit Protocol (LITKEY)

Zjistěte klíčové informace o Lit Protocol (LITKEY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:45:04 (UTC+8)
Lit Protocol (LITKEY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lit Protocol (LITKEY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.41M
$ 41.41M
Historické maximum:
$ 0.8
$ 0.8
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.04141
$ 0.04141

Informace o Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Oficiální webové stránky:
https://www.litprotocol.com/
Bílá kniha:
https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

Tokenomika Lit Protocol (LITKEY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lit Protocol (LITKEY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LITKEY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LITKEY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LITKEY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLITKEY!

Historie cen pro Lit Protocol (LITKEY)

Analýza historie cen LITKEY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LITKEY

Chcete vědět, kam může LITKEY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LITKEY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

