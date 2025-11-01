BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Lit Protocol je 0.1261 USD. Sledujte aktualizace cen LITKEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITKEY.Dnešní aktuální cena Lit Protocol je 0.1261 USD. Sledujte aktualizace cen LITKEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITKEY.

Více informací o LITKEY

Informace o ceně LITKEY

Co je to LITKEY

Bílá kniha pro LITKEY

Oficiální webové stránky LITKEY

Tokenomika pro LITKEY

Předpověď cen LITKEY

Historie LITKEY

Průvodce nákupem (LITKEY)

Převodník LITKEY na fiat měnu

LITKEY Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Lit Protocol

Kurz Lit Protocol(LITKEY)

Aktuální cena 1 LITKEY na USD

$0.1261
$0.1261$0.1261
-6.59%1D
USD
Graf aktuální ceny Lit Protocol (LITKEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:03:07 (UTC+8)

Informace o ceně Lit Protocol (LITKEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Nejnižší za 24 h
$ 0.1589
$ 0.1589$ 0.1589
Nejvyšší za 24 h

$ 0.12
$ 0.12$ 0.12

$ 0.1589
$ 0.1589$ 0.1589

--
----

--
----

-10.06%

-6.59%

+152.20%

+152.20%

Cena Lit Protocol (LITKEY) v reálném čase je $ 0.1261. Za posledních 24 hodin se LITKEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.12 do maxima $ 0.1589, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LITKEY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LITKEY se za poslední hodinu změnila o -10.06%, za 24 hodin o -6.59% a za posledních 7 dní o +152.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lit Protocol (LITKEY)

--
----

$ 82.74K
$ 82.74K$ 82.74K

$ 126.10M
$ 126.10M$ 126.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Lit Protocol je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 82.74K. Objem v oběhu LITKEY je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 126.10M.

Historie cen v USD pro Lit Protocol (LITKEY)

Sledujte změny cen Lit Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.008896-6.59%
30 dní$ +0.0761+152.20%
60 dní$ +0.0761+152.20%
90 dní$ +0.0761+152.20%
Změna ceny Lit Protocol dnes

Dnes zaznamenal LITKEY změnu o $ -0.008896 (-6.59%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Lit Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0761 (+152.20%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Lit Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LITKEY ke změně o $ +0.0761 (+152.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Lit Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0761 (+152.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Lit Protocol (LITKEY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Lit Protocol.

Co je Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Lit Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LITKEYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Lit Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Lit Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Lit Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lit Protocol (LITKEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lit Protocol (LITKEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lit Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lit Protocol!

Tokenomika pro Lit Protocol (LITKEY)

Pochopení tokenomiky Lit Protocol (LITKEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LITKEY hned teď!

Jak nakupovat Lit Protocol (LITKEY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Lit Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Lit Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LITKEY na místní měny

1 Lit Protocol(LITKEY) na VND
3,318.3215
1 Lit Protocol(LITKEY) na AUD
A$0.191672
1 Lit Protocol(LITKEY) na GBP
0.095836
1 Lit Protocol(LITKEY) na EUR
0.108446
1 Lit Protocol(LITKEY) na USD
$0.1261
1 Lit Protocol(LITKEY) na MYR
RM0.528359
1 Lit Protocol(LITKEY) na TRY
5.299983
1 Lit Protocol(LITKEY) na JPY
¥19.2933
1 Lit Protocol(LITKEY) na ARS
ARS$180.918192
1 Lit Protocol(LITKEY) na RUB
10.137179
1 Lit Protocol(LITKEY) na INR
11.193897
1 Lit Protocol(LITKEY) na IDR
Rp2,101.665826
1 Lit Protocol(LITKEY) na PHP
7.400809
1 Lit Protocol(LITKEY) na EGP
￡E.5.955703
1 Lit Protocol(LITKEY) na BRL
R$0.677157
1 Lit Protocol(LITKEY) na CAD
C$0.17654
1 Lit Protocol(LITKEY) na BDT
15.424552
1 Lit Protocol(LITKEY) na NGN
182.224588
1 Lit Protocol(LITKEY) na COP
$484.999515
1 Lit Protocol(LITKEY) na ZAR
R.2.190357
1 Lit Protocol(LITKEY) na UAH
5.289895
1 Lit Protocol(LITKEY) na TZS
T.Sh.309.068578
1 Lit Protocol(LITKEY) na VES
Bs27.8681
1 Lit Protocol(LITKEY) na CLP
$118.7862
1 Lit Protocol(LITKEY) na PKR
Rs35.61064
1 Lit Protocol(LITKEY) na KZT
66.578278
1 Lit Protocol(LITKEY) na THB
฿4.062942
1 Lit Protocol(LITKEY) na TWD
NT$3.882619
1 Lit Protocol(LITKEY) na AED
د.إ0.462787
1 Lit Protocol(LITKEY) na CHF
Fr0.10088
1 Lit Protocol(LITKEY) na HKD
HK$0.979797
1 Lit Protocol(LITKEY) na AMD
֏48.092018
1 Lit Protocol(LITKEY) na MAD
.د.م1.163903
1 Lit Protocol(LITKEY) na MXN
$2.340416
1 Lit Protocol(LITKEY) na SAR
ريال0.472875
1 Lit Protocol(LITKEY) na ETB
Br19.372743
1 Lit Protocol(LITKEY) na KES
KSh16.246724
1 Lit Protocol(LITKEY) na JOD
د.أ0.0894049
1 Lit Protocol(LITKEY) na PLN
0.464048
1 Lit Protocol(LITKEY) na RON
лв0.556101
1 Lit Protocol(LITKEY) na SEK
kr1.195428
1 Lit Protocol(LITKEY) na BGN
лв0.213109
1 Lit Protocol(LITKEY) na HUF
Ft42.428867
1 Lit Protocol(LITKEY) na CZK
2.659449
1 Lit Protocol(LITKEY) na KWD
د.ك0.0384605
1 Lit Protocol(LITKEY) na ILS
0.409825
1 Lit Protocol(LITKEY) na BOB
Bs0.871351
1 Lit Protocol(LITKEY) na AZN
0.21437
1 Lit Protocol(LITKEY) na TJS
SM1.157598
1 Lit Protocol(LITKEY) na GEL
0.341731
1 Lit Protocol(LITKEY) na AOA
Kz115.581999
1 Lit Protocol(LITKEY) na BHD
.د.ب0.0472875
1 Lit Protocol(LITKEY) na BMD
$0.1261
1 Lit Protocol(LITKEY) na DKK
kr0.815867
1 Lit Protocol(LITKEY) na HNL
L3.306342
1 Lit Protocol(LITKEY) na MUR
5.767814
1 Lit Protocol(LITKEY) na NAD
$2.180269
1 Lit Protocol(LITKEY) na NOK
kr1.276132
1 Lit Protocol(LITKEY) na NZD
$0.219414
1 Lit Protocol(LITKEY) na PAB
B/.0.1261
1 Lit Protocol(LITKEY) na PGK
K0.52962
1 Lit Protocol(LITKEY) na QAR
ر.ق0.457743
1 Lit Protocol(LITKEY) na RSD
дин.12.809238
1 Lit Protocol(LITKEY) na UZS
soʻm1,501.190236
1 Lit Protocol(LITKEY) na ALL
L10.528089
1 Lit Protocol(LITKEY) na ANG
ƒ0.225719
1 Lit Protocol(LITKEY) na AWG
ƒ0.225719
1 Lit Protocol(LITKEY) na BBD
$0.2522
1 Lit Protocol(LITKEY) na BAM
KM0.211848
1 Lit Protocol(LITKEY) na BIF
Fr368.5903
1 Lit Protocol(LITKEY) na BND
$0.162669
1 Lit Protocol(LITKEY) na BSD
$0.1261
1 Lit Protocol(LITKEY) na JMD
$20.182305
1 Lit Protocol(LITKEY) na KHR
504.4
1 Lit Protocol(LITKEY) na KMF
Fr53.7186
1 Lit Protocol(LITKEY) na LAK
2,741.304293
1 Lit Protocol(LITKEY) na LKR
රු38.281438
1 Lit Protocol(LITKEY) na MDL
L2.139917
1 Lit Protocol(LITKEY) na MGA
Ar565.47023
1 Lit Protocol(LITKEY) na MOP
P1.010061
1 Lit Protocol(LITKEY) na MVR
1.92933
1 Lit Protocol(LITKEY) na MWK
MK218.16561
1 Lit Protocol(LITKEY) na MZN
MT8.05779
1 Lit Protocol(LITKEY) na NPR
रु17.835584
1 Lit Protocol(LITKEY) na PYG
894.3012
1 Lit Protocol(LITKEY) na RWF
Fr183.2233
1 Lit Protocol(LITKEY) na SBD
$1.037803
1 Lit Protocol(LITKEY) na SCR
1.722526
1 Lit Protocol(LITKEY) na SRD
$4.85485
1 Lit Protocol(LITKEY) na SVC
$1.103375
1 Lit Protocol(LITKEY) na SZL
L2.180269
1 Lit Protocol(LITKEY) na TMT
m0.44135
1 Lit Protocol(LITKEY) na TND
د.ت0.3712384
1 Lit Protocol(LITKEY) na TTD
$0.853697
1 Lit Protocol(LITKEY) na UGX
Sh437.8192
1 Lit Protocol(LITKEY) na XAF
Fr71.2465
1 Lit Protocol(LITKEY) na XCD
$0.34047
1 Lit Protocol(LITKEY) na XOF
Fr71.2465
1 Lit Protocol(LITKEY) na XPF
Fr12.8622
1 Lit Protocol(LITKEY) na BWP
P1.688479
1 Lit Protocol(LITKEY) na BZD
$0.253461
1 Lit Protocol(LITKEY) na CVE
$11.985805
1 Lit Protocol(LITKEY) na DJF
Fr22.3197
1 Lit Protocol(LITKEY) na DOP
$8.077966
1 Lit Protocol(LITKEY) na DZD
د.ج16.389217
1 Lit Protocol(LITKEY) na FJD
$0.284986
1 Lit Protocol(LITKEY) na GNF
Fr1,086.982
1 Lit Protocol(LITKEY) na GTQ
Q0.963404
1 Lit Protocol(LITKEY) na GYD
$26.407862
1 Lit Protocol(LITKEY) na ISK
kr15.6364

Zdroj Lit Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Lit Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Lit Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lit Protocol

Jakou hodnotu má dnes Lit Protocol (LITKEY)?
Aktuální cena LITKEY v USD je 0.1261 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LITKEY v USD?
Aktuální cena LITKEY v USD je $ 0.1261. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lit Protocol?
Tržní kapitalizace LITKEY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LITKEY v oběhu?
Objem LITKEY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LITKEY?
LITKEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LITKEY?
LITKEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování LITKEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LITKEY je $ 82.74K USD.
Dosáhne LITKEY letos vyšší ceny?
LITKEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLITKEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:03:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lit Protocol (LITKEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LITKEY na USD

Částka

LITKEY
LITKEY
USD
USD

1 LITKEY = 0.1261 USD

Obchodujte LITKEY

LITKEY/USDT
$0.1261
$0.1261$0.1261
-6.59%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,959.24
$109,959.24$109,959.24

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.72
$3,870.72$3,870.72

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02651
$0.02651$0.02651

-17.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-1.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.72
$3,870.72$3,870.72

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,959.24
$109,959.24$109,959.24

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4903
$2.4903$2.4903

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08780
$0.08780$0.08780

+75.60%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01702
$0.01702$0.01702

-14.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00743
$0.00743$0.00743

+519.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035488
$0.0035488$0.0035488

+80.87%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003375
$0.00003375$0.00003375

+60.56%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7924
$0.7924$0.7924

+53.95%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.544
$19.544$19.544

+51.92%