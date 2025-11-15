Tokenomika pro Keeta (KTA)

Zjistěte klíčové informace o Keeta (KTA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:08:33 (UTC+8)
Keeta (KTA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Keeta (KTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 136.03M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 437.12M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 311.20M
Historické maximum:
$ 1.5318
Historické minimum:
$ 0.08456738547527073
Aktuální cena:
$ 0.3112
Informace o Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Oficiální webové stránky:
https://keeta.com/
Bílá kniha:
https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xc0634090F2Fe6c6d75e61Be2b949464aBB498973

Tokenomika Keeta (KTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Keeta (KTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KTA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKTA!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

